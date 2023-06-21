В Кремле не поняли обзывательств Байдена в сторону Си Цзиньпина

Песков назвал противоречивыми слова Байдена о диктатуре Си Цзиньпина
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не поняли ситуацию с оскорблением Байденом Си Цзиньпина Фото:

Слова президента США Джо Байдена о том, что глава КНР Си Цзиньпин является диктатором, — не слишком понятный жест со стороны американского лидера. Учитывая встречу госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена с представителем МИД Китая Ван И, где обсуждался мир между странами, ситуация вызывает некоторые противоречия, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«С одной стороны, конечно это [заявление Байдена] весьма противоречивое проявление внешней политики США, которое говорит о большом элементе непредсказуемости. <…> Мы видели контакт госсекретаря США [Энтони Блинкена с директором главного управления иностранных дел КНР Ван И] в Пекине по разным примирительным заявлениям, и здесь непонятная ситуация с заявлением главы государства», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. При этом пресс-секретарь Кремля отметил, что это — дело китайской и американской сторон.

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Слова президента США Джо Байдена о том, что глава КНР Си Цзиньпин является диктатором, — не слишком понятный жест со стороны американского лидера. Учитывая встречу госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена с представителем МИД Китая Ван И, где обсуждался мир между странами, ситуация вызывает некоторые противоречия, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «С одной стороны, конечно это [заявление Байдена] весьма противоречивое проявление внешней политики США, которое говорит о большом элементе непредсказуемости. <…> Мы видели контакт госсекретаря США [Энтони Блинкена с директором главного управления иностранных дел КНР Ван И] в Пекине по разным примирительным заявлениям, и здесь непонятная ситуация с заявлением главы государства», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. При этом пресс-секретарь Кремля отметил, что это — дело китайской и американской сторон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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