В Кремле не поняли обзывательств Байдена в сторону Си Цзиньпина

Песков назвал противоречивыми слова Байдена о диктатуре Си Цзиньпина

21 июня 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не поняли ситуацию с оскорблением Байденом Си Цзиньпина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Слова президента США Джо Байдена о том, что глава КНР Си Цзиньпин является диктатором, — не слишком понятный жест со стороны американского лидера. Учитывая встречу госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена с представителем МИД Китая Ван И, где обсуждался мир между странами, ситуация вызывает некоторые противоречия, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «С одной стороны, конечно это [заявление Байдена] весьма противоречивое проявление внешней политики США, которое говорит о большом элементе непредсказуемости. <…> Мы видели контакт госсекретаря США [Энтони Блинкена с директором главного управления иностранных дел КНР Ван И] в Пекине по разным примирительным заявлениям, и здесь непонятная ситуация с заявлением главы государства», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. При этом пресс-секретарь Кремля отметил, что это — дело китайской и американской сторон.

Слова президента США Джо Байдена о том, что глава КНР Си Цзиньпин является диктатором, — не слишком понятный жест со стороны американского лидера. Учитывая встречу госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена с представителем МИД Китая Ван И, где обсуждался мир между странами, ситуация вызывает некоторые противоречия, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «С одной стороны, конечно это [заявление Байдена] весьма противоречивое проявление внешней политики США, которое говорит о большом элементе непредсказуемости. <…> Мы видели контакт госсекретаря США [Энтони Блинкена с директором главного управления иностранных дел КНР Ван И] в Пекине по разным примирительным заявлениям, и здесь непонятная ситуация с заявлением главы государства», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. При этом пресс-секретарь Кремля отметил, что это — дело китайской и американской сторон.