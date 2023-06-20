Мэрия Екатеринбурга успокоила взбунтовавших жителей из-за изменений маршрутов трамваев

21 июня 2023 в 15:14 Размер текста - 17 +

Администрация Екатеринбурга объяснила модернизацию общественного транспорта в городе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В администрации Екатеринбурга заявили о модернизации общественного транспорта, в связи с чем часть маршрутов отменят, укоротят и объединят. Из-за предложенных нововведений горожане взбунтовались в соцсетях. После чего в мэрии подробно объяснили свою инициативу. «Модернизация маршрутной сети реализуется после многолетнего анализа работы общественного транспорта в Екатеринбурге. В частности, отменяемый трамвайный маршрут №16 (Шарташ — Эльмаш) перевозил 1601 пассажиров в будний день и был дублирован несколькими маршрутами. Для сравнения, магистральные трамвайные маршруты — №1, 3, 8, 10, 13, 15, 18, 19, 21, 26 — за этот же отрезок времени перевозят от 15 до 20 тысяч пассажиров», — пояснили в администрации корреспонденту URA.RU. В комитете по транспорту отметили, что маршрутная сеть может быть скорректирована в зависимости от результатов исследований пассажиропотока, которые проводятся постоянно. «Если будет статистически подтвержденная обратная связь, какие-то расчеты окажутся неверными, будут введены корректировки. Возможность для этого сохранится», — сказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге изменятся маршруты трамваем, троллейбусов и автобусов. В тот же день в социальных сетях местные жители обрушились с критикой на планируемую модернизацию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В администрации Екатеринбурга заявили о модернизации общественного транспорта, в связи с чем часть маршрутов отменят, укоротят и объединят. Из-за предложенных нововведений горожане взбунтовались в соцсетях. После чего в мэрии подробно объяснили свою инициативу. «Модернизация маршрутной сети реализуется после многолетнего анализа работы общественного транспорта в Екатеринбурге. В частности, отменяемый трамвайный маршрут №16 (Шарташ — Эльмаш) перевозил 1601 пассажиров в будний день и был дублирован несколькими маршрутами. Для сравнения, магистральные трамвайные маршруты — №1, 3, 8, 10, 13, 15, 18, 19, 21, 26 — за этот же отрезок времени перевозят от 15 до 20 тысяч пассажиров», — пояснили в администрации корреспонденту URA.RU. В комитете по транспорту отметили, что маршрутная сеть может быть скорректирована в зависимости от результатов исследований пассажиропотока, которые проводятся постоянно. «Если будет статистически подтвержденная обратная связь, какие-то расчеты окажутся неверными, будут введены корректировки. Возможность для этого сохранится», — сказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге изменятся маршруты трамваем, троллейбусов и автобусов. В тот же день в социальных сетях местные жители обрушились с критикой на планируемую модернизацию.