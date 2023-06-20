20 июня 2023

В курганском округе под грузовиками разрушается мост, по которому ходят пешеходы. Фото

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Проблемы с мостом возникли в Белозерском округе (архивное фото) Фото:

Жители Белозерского муниципального округа Курганской области жалуются, что в муниципалитете разваливается мост, по которому ездят грузовики. Данная информация размещена в группе соцсети «ВКонтакте» «ИС „Белозерское“».

«Мост Памятное соединяющий Вагинский, Волосниково, Усть-Суерское. По мосту транзитом из Тюменской области идут фуры», — рассказал пользователь Андрей Рахманов. В группе отметили, что мост разваливается.

На обращение ответили представители областного департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ. «В настоящее время идет разработка проектной документации на капительный ремонт моста через ручей на км 12+620 автомобильной дороги „Подъезд к г. Тюмень“ — Памятное — Подборная в Белозерском районе в Курганской области. Проезд транспортных средств по автомобильной дороге обеспечивается в рамках государственного контракта по содержанию силами подрядной организации АО „Варгашинское ДРСП“», — объяснили в ведомстве.

Ранее возле села Каминское Куртамшского округа под КАМАЗом сломался закрытый аварийный мост. Представители власти заявляли, что возле моста были установлены запрещающие знаки, при этом сын водителя КАМАЗа отмечал, что их не было.

По мосту, по словам местных жителей, ездят грузовики
По мосту, по словам местных жителей, ездят грузовики
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Власти разрабатывают проектную документацию для ремонта моста
Власти разрабатывают проектную документацию для ремонта моста
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Жители Белозерского муниципального округа Курганской области жалуются, что в муниципалитете разваливается мост, по которому ездят грузовики. Данная информация размещена в группе соцсети «ВКонтакте» «ИС „Белозерское“». «Мост Памятное соединяющий Вагинский, Волосниково, Усть-Суерское. По мосту транзитом из Тюменской области идут фуры», — рассказал пользователь Андрей Рахманов. В группе отметили, что мост разваливается. На обращение ответили представители областного департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ. «В настоящее время идет разработка проектной документации на капительный ремонт моста через ручей на км 12+620 автомобильной дороги „Подъезд к г. Тюмень“ — Памятное — Подборная в Белозерском районе в Курганской области. Проезд транспортных средств по автомобильной дороге обеспечивается в рамках государственного контракта по содержанию силами подрядной организации АО „Варгашинское ДРСП“», — объяснили в ведомстве. Ранее возле села Каминское Куртамшского округа под КАМАЗом сломался закрытый аварийный мост. Представители власти заявляли, что возле моста были установлены запрещающие знаки, при этом сын водителя КАМАЗа отмечал, что их не было.
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