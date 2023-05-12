Челябинского фермера заставят за свой счет отремонтировать сломанный курганский мост. Фото

12 мая 2023 в 17:53 Размер текста - 17 +

Мост был закрыт и находился в аварийном состоянии (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области попытаются заставить челябинского фермера, под КАМАЗом которого сломался мост, заплатить за его ремонт. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с властями региона. «На КАМАЗе челябинский фермер ехал к курганскому. Собственника машины накажут. И за его счет заставят восстановить дорожное полотно. Местные власти должны обратиться в суд, чтобы получить компенсацию», — рассказал источник. По его словам, некоторые водители пытаются объехать пункты весогабаритного контроля, из-за чего случаются такие инциденты. Сын водителя КАМАЗа рассказал URA.RU, что его отец ехал за зерном для фермера. Он отметил, что возле моста не было предупреждающих знаков, и он не был огорожен. По его словам, власти пока не обращались за компенсацией к водителю КАМАЗа. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до главы администрации Куртамышского округа Андрея Гвоздева. В приемной администрации URA.RU дали контакт ответственного специалиста, однако на звонок корреспондента по указанному номеру не ответили. Ранее стало известно, что возле села Каминское Куртамшского округа под КАМАЗом сломался мост. Представители администрации заявляли, что этот мост закрыт и является аварийным. Также, по их данным, на мосту были выставлены запрещающие знаки и бетонный блок, который перекрывал проезжую часть. КАМАЗ пока не удалось эвакуировать с поврежденного моста Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области попытаются заставить челябинского фермера, под КАМАЗом которого сломался мост, заплатить за его ремонт. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с властями региона. «На КАМАЗе челябинский фермер ехал к курганскому. Собственника машины накажут. И за его счет заставят восстановить дорожное полотно. Местные власти должны обратиться в суд, чтобы получить компенсацию», — рассказал источник. По его словам, некоторые водители пытаются объехать пункты весогабаритного контроля, из-за чего случаются такие инциденты. Сын водителя КАМАЗа рассказал URA.RU, что его отец ехал за зерном для фермера. Он отметил, что возле моста не было предупреждающих знаков, и он не был огорожен. По его словам, власти пока не обращались за компенсацией к водителю КАМАЗа. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до главы администрации Куртамышского округа Андрея Гвоздева. В приемной администрации URA.RU дали контакт ответственного специалиста, однако на звонок корреспондента по указанному номеру не ответили. Ранее стало известно, что возле села Каминское Куртамшского округа под КАМАЗом сломался мост. Представители администрации заявляли, что этот мост закрыт и является аварийным. Также, по их данным, на мосту были выставлены запрещающие знаки и бетонный блок, который перекрывал проезжую часть.