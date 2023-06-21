В аппарате омбудсмена ЯНАО раскрыли число пропавших на СВО ямальцев

В ЯНАО зарегистрировано одно обращение о пропавшем в зоне СВО военнослужащем

21 июня 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

В ЯНАО только один боец числится пропавшим без вести в зоне СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В настоящее время в аппарате уполномоченного по правам человека в ЯНАО зарегистрировано одно обращение о военнослужащем, призванном с Ямала и пропавшем в зоне специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщили в аппарате. «В розыске находится один ямалец из Приуральского района ЯНАО. Информация о его последнем местонахождении, а также необходимые документы были направлены уполномоченному по правам человека в РФ для решения вопроса на уровне Минобороны РФ и Международного комитета Красного Креста», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе аппарата. Там добавили, что каждое обращение граждан по вопросам специальной военной операции находится на личном контроле омбудсмена по ЯНАО Андрея Нестерука. На сегодняшний день поступило четыре обращения различного характера. Ранее URA.RU рассказало, что из украинского плена был освобожден призванный из ЯНАО военнослужащий Станислав Юхнин. Обмен 94 российских военнослужащих состоялся 11 июня. Специальную военную операцию РФ проводит с 24 февраля 2022 года. В выполнении задач по защите российских территорий принимают участие военнослужащие со всех регионов страны, в том числе и с Ямала.

В настоящее время в аппарате уполномоченного по правам человека в ЯНАО зарегистрировано одно обращение о военнослужащем, призванном с Ямала и пропавшем в зоне специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщили в аппарате. «В розыске находится один ямалец из Приуральского района ЯНАО. Информация о его последнем местонахождении, а также необходимые документы были направлены уполномоченному по правам человека в РФ для решения вопроса на уровне Минобороны РФ и Международного комитета Красного Креста», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе аппарата. Там добавили, что каждое обращение граждан по вопросам специальной военной операции находится на личном контроле омбудсмена по ЯНАО Андрея Нестерука. На сегодняшний день поступило четыре обращения различного характера. Ранее URA.RU рассказало, что из украинского плена был освобожден призванный из ЯНАО военнослужащий Станислав Юхнин. Обмен 94 российских военнослужащих состоялся 11 июня. Специальную военную операцию РФ проводит с 24 февраля 2022 года. В выполнении задач по защите российских территорий принимают участие военнослужащие со всех регионов страны, в том числе и с Ямала.