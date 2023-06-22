Переименование Волгограда в Сталинград поставили на паузу

Глава комиссии по переименованию Волгограда предупредил о приостановке проекта

Комиссия провела опрос о переименовании Волгограда в Сталинград и изучила данные Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Проект по переименованию Волгограда в Сталинград поставили на паузу после изучения результатов опроса среди жителей. Об этом URA.RU заявил сопредседатель общественного совета по изучению мнения населения о возвращении городу исторического названия, глава горсовета ветеранов Александр Струков.

«Были в стадии изучения и обобщения результатов опроса. Пока сделали паузу в проекте. До конца еще не ясно, выходить на референдум или нет», — рассказал он в беседе с корреспондентом агентства.

Зампредседателя Волгоградской областной думы Дмитрий Калашников отметил в беседе с URA.RU, что это нормальная ситуация. «Я полагаю, что в этой ситуации каких-то предельных сроков, которые бы регламентировали данный вопрос, не существует», — указал депутат.

Опрос жителей о переименовании Волгограда в Сталинград был проведен четыре месяца назад, в феврале. С таким предложением в июле 2022 года выступил сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», писатель Захар Прилепин. В Кремле отмечали, что по опросам ВЦИОМ большинство жителей против переименования города. Ожидалось, что итоги изучения и решение о референдуме будут озвучены в конце мая, однако все отложилось до июня.