Переименование Волгограда в Сталинград поставили на паузу

Глава комиссии по переименованию Волгограда предупредил о приостановке проекта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мамаев курган. Волгоград, родина мать
Комиссия провела опрос о переименовании Волгограда в Сталинград и изучила данные Фото:

Проект по переименованию Волгограда в Сталинград поставили на паузу после изучения результатов опроса среди жителей. Об этом URA.RU заявил сопредседатель общественного совета по изучению мнения населения о возвращении городу исторического названия, глава горсовета ветеранов Александр Струков.

«Были в стадии изучения и обобщения результатов опроса. Пока сделали паузу в проекте. До конца еще не ясно, выходить на референдум или нет», — рассказал он в беседе с корреспондентом агентства.

Зампредседателя Волгоградской областной думы Дмитрий Калашников отметил в беседе с URA.RU, что это нормальная ситуация. «Я полагаю, что в этой ситуации каких-то предельных сроков, которые бы регламентировали данный вопрос, не существует», — указал депутат.

Опрос жителей о переименовании Волгограда в Сталинград был проведен четыре месяца назад, в феврале. С таким предложением в июле 2022 года выступил сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», писатель Захар Прилепин. В Кремле отмечали, что по опросам ВЦИОМ большинство жителей против переименования города. Ожидалось, что итоги изучения и решение о референдуме будут озвучены в конце мая, однако все отложилось до июня.

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Проект по переименованию Волгограда в Сталинград поставили на паузу после изучения результатов опроса среди жителей. Об этом URA.RU заявил сопредседатель общественного совета по изучению мнения населения о возвращении городу исторического названия, глава горсовета ветеранов Александр Струков. «Были в стадии изучения и обобщения результатов опроса. Пока сделали паузу в проекте. До конца еще не ясно, выходить на референдум или нет», — рассказал он в беседе с корреспондентом агентства. Зампредседателя Волгоградской областной думы Дмитрий Калашников отметил в беседе с URA.RU, что это нормальная ситуация. «Я полагаю, что в этой ситуации каких-то предельных сроков, которые бы регламентировали данный вопрос, не существует», — указал депутат. Опрос жителей о переименовании Волгограда в Сталинград был проведен четыре месяца назад, в феврале. С таким предложением в июле 2022 года выступил сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», писатель Захар Прилепин. В Кремле отмечали, что по опросам ВЦИОМ большинство жителей против переименования города. Ожидалось, что итоги изучения и решение о референдуме будут озвучены в конце мая, однако все отложилось до июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...