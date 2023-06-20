Источник: пермскую мэрию вместе с Демкиным покинут два топовых чиновника

21 июня 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

Мэр Перми Алексей Демкин должен уволиться по собственному желанию Фото: Сергей Русанов © URA.RU В случае ухода Алексея Демкина с поста мэра Перми как минимум двое его замов останутся без работы. Свои посты потеряют первый замглавы администрации Перми Эдуард Хайруллин и вице-мэр Игорь Субботин. Об этом URA.RU сообщил источник в городской администрации. «Хайруллин уйдет, но не сразу. Какое-то время еще формально продержится в новом составе администрации. Субботин, вероятно, уйдет одновременно с Демкиным», — рассказал собеседник агентства. Также в списке «на выход» глава Свердловского района Александр Филиппов, но решение пока не принято — возможно, он удержится. Агентство направило запрос в пресс-службу городской администрации. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин определился с кандидатурой нового мэра Перми.

В случае ухода Алексея Демкина с поста мэра Перми как минимум двое его замов останутся без работы. Свои посты потеряют первый замглавы администрации Перми Эдуард Хайруллин и вице-мэр Игорь Субботин. Об этом URA.RU сообщил источник в городской администрации. «Хайруллин уйдет, но не сразу. Какое-то время еще формально продержится в новом составе администрации. Субботин, вероятно, уйдет одновременно с Демкиным», — рассказал собеседник агентства. Также в списке «на выход» глава Свердловского района Александр Филиппов, но решение пока не принято — возможно, он удержится. Агентство направило запрос в пресс-службу городской администрации. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин определился с кандидатурой нового мэра Перми.