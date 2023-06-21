Всемирный фонд природы* признали нежелательным в России

Деятельность Всемирного фонда природы «WWF» (является иноагентом на территории РФ) признана нежелательной в России. Решение приняла Генпрокуратура РФ.
«Генпрокуратура России приняла решение о признании деятельности международной неправительственной организации „WWF“ нежелательной на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства. Там уточнили, что «WWF» вела деятельность против реализации политического курса России по освоению Арктики.
Ранее в Минюсте РФ рассказали, что признали «WWF» иноагентом за препятствие реализации промышленных проектов. По данным Минюста, Всемирный фонд природы получал финансирование из иностранных источников.
Всемирный фонд природы «WWF» признан иноагентом на территории РФ.
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