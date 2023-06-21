Всемирный фонд природы* признали нежелательным в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание коллегии Генеральной Прокуратуры РФ с участием Генерального прокурора РФ Юрия Чайки. Москва, зал заседаний, генеральная прокуратура рф, генпрокуратура рф
Фонд препятствовал развитию и освоению Арктики, сообщили в Генпрокуратуре Фото:

Деятельность Всемирного фонда природы «WWF» (является иноагентом на территории РФ) признана нежелательной в России. Решение приняла Генпрокуратура РФ.

«Генпрокуратура России приняла решение о признании деятельности международной неправительственной организации „WWF“ нежелательной на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства. Там уточнили, что «WWF» вела деятельность против реализации политического курса России по освоению Арктики.

Ранее в Минюсте РФ рассказали, что признали «WWF» иноагентом за препятствие реализации промышленных проектов. По данным Минюста, Всемирный фонд природы получал финансирование из иностранных источников.

Всемирный фонд природы «WWF» признан иноагентом на территории РФ.

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Деятельность Всемирного фонда природы «WWF» (является иноагентом на территории РФ) признана нежелательной в России. Решение приняла Генпрокуратура РФ. «Генпрокуратура России приняла решение о признании деятельности международной неправительственной организации „WWF“ нежелательной на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства. Там уточнили, что «WWF» вела деятельность против реализации политического курса России по освоению Арктики. Ранее в Минюсте РФ рассказали, что признали «WWF» иноагентом за препятствие реализации промышленных проектов. По данным Минюста, Всемирный фонд природы получал финансирование из иностранных источников. Всемирный фонд природы «WWF» признан иноагентом на территории РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...