Представители «Единой России» не пришли на заседание гордумы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители «Единой России» не пришли на заседание урайской гордумы и тем самым сорвали кворум. Из-за их отсутствия депутаты не смогли принять несколько важных решений. Об этом сообщил в своем telegram-канале депутат думы Урая Леонард Насибуллин.

«Сегодня из аппарата думы города Урай всем депутатам пришло сообщение: „Уважаемые депутаты, в связи с отсутствием кворума 20 заседание думы города Урай переносится“. Таким образом, 10 депутатов из фракции „Единая Россия“ сорвали заседание важнейшего городского органа власти и это можно рассматривать как саботаж! Самое главное, что из-за срыва представители думы не смогли оперативно согласовать важные расходы бюджета на 333 миллиона рублей. „Слуги народа“ вы куда пропали?» — пишет депутат в социальной сети.

По данным инсайдера, причиной срыва могла стать повестка внесения вопроса о снятии спикера Александра Величко с поста главы антикоррупционного комитета. Ранее проверка внутрипола ХМАО выявила у него нарушения при подаче декларации, а источники в политическом истеблишменте заявляли о наличии у него счетов иностранных компаний. Кроме того, по слухам, Величко не доверил своему заму Минникаеву вопрос о корректировке бюджета на 333 млн рублей. По мнению другого источника, единороссы договорились не решать вопрос по снятию с поста главы комитета Величко в его отсутствие. Депутаты проведут заседание по возвращении спикера с координационного совета ОМСУ в Нижневартовске.

Ранее URA.RU писало, что оппозиция в Урае пыталась сорвать заседание думы, на котором решалась судьба спикера Александра Величко. Он был уличен в наличии незадекларированных активов. Антикоррупционный комитет принял решение вынести Величко предупреждение и сохранить должность, несмотря на все нарушения.