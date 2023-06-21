Многодетная беременная мать возит сладости для участников СВО

21 июня 2023 в 22:39 Размер текста - 17 +

Анна Арбатская проедет больше 500 километров, чтобы доставить помощь бойцам на СВО Фото: из личного архива Анны Арбатской новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Анна Арбатская, мать четверых детей, победитель Всероссийской премии «Женщина Z», помогающая солдатам в зоне СВО, везет российским бойцам сладости к чаю. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU. Женщина беременна, однако собирается проехать более 500 километров, чтобы передать гуманитарную помощь. «Меда везу, сладости везу, естественно к чаю, там и печенье и вафли, конфеты, конечно же. Маскировочные сети, пятиточечники, напарники, тактически носилки. А что немаловажно — это стропы для ребят, генераторы, бензопилы, метизы, шансовый инструмент, рации, также медикаменты», — рассказала Арбатская. По ее словам, бойцы сейчас будут копать траншеи, поэтому им необходима поддержка. Волонтер собирается проехать более 500 километров, чтобы порадовать военных. «Хорошо, что не 1500 километров, потому что уже сложно ездить. Все равно спина начинает болеть из-за беременности. Еще говорят то, что ребенок будет очень крупным. Ну ничего справимся», — рассказала Арбатская. Она рада, что сможет помочь бойцам, несмотря на сложности из-за беременности. Ранее URA.RU взяло интервью у Арбатской. Многодетная мать рассказала, что помогает военнослужащим в зоне СВО, потому что не может спокойно спать, зная что в окопах есть бойцы, у которых нет нужных им вещей. Волонтер поделилась, что даже продала автомобиль дочери, чтобы помогать бойцам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Анна Арбатская, мать четверых детей, победитель Всероссийской премии «Женщина Z», помогающая солдатам в зоне СВО, везет российским бойцам сладости к чаю. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU. Женщина беременна, однако собирается проехать более 500 километров, чтобы передать гуманитарную помощь. «Меда везу, сладости везу, естественно к чаю, там и печенье и вафли, конфеты, конечно же. Маскировочные сети, пятиточечники, напарники, тактически носилки. А что немаловажно — это стропы для ребят, генераторы, бензопилы, метизы, шансовый инструмент, рации, также медикаменты», — рассказала Арбатская. По ее словам, бойцы сейчас будут копать траншеи, поэтому им необходима поддержка. Волонтер собирается проехать более 500 километров, чтобы порадовать военных. «Хорошо, что не 1500 километров, потому что уже сложно ездить. Все равно спина начинает болеть из-за беременности. Еще говорят то, что ребенок будет очень крупным. Ну ничего справимся», — рассказала Арбатская. Она рада, что сможет помочь бойцам, несмотря на сложности из-за беременности. Ранее URA.RU взяло интервью у Арбатской. Многодетная мать рассказала, что помогает военнослужащим в зоне СВО, потому что не может спокойно спать, зная что в окопах есть бойцы, у которых нет нужных им вещей. Волонтер поделилась, что даже продала автомобиль дочери, чтобы помогать бойцам.