«Единая Россия» прокомментировала информацию о ранении Турчака

В пресс-службе «Единой России» опровергли информацию о ранении Турчака
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ХХ съезд партии "Единая Россия", третий этап. Москва, турчак андрей
Андрей Турчак не ранен, сообщили в «Единой России» Фото:

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак не был ранен. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«Пресс-служба „Единой России“ опровергла сообщение о якобы ранении секретаря генсовета партии Турчака», — говорится в telegram-канале РИА Новости. Других подробностей не приведено.

Ранее telegram-каналы распространили слухи о ранении Турчака. Сообщалось, что ему якобы была проведена операция.

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Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак не был ранен. Об этом сообщили в пресс-службе партии. «Пресс-служба „Единой России“ опровергла сообщение о якобы ранении секретаря генсовета партии Турчака», — говорится в telegram-канале РИА Новости. Других подробностей не приведено. Ранее telegram-каналы распространили слухи о ранении Турчака. Сообщалось, что ему якобы была проведена операция.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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