«Единая Россия» прокомментировала информацию о ранении Турчака

Андрей Турчак не ранен, сообщили в «Единой России»
Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак не был ранен. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
«Пресс-служба „Единой России“ опровергла сообщение о якобы ранении секретаря генсовета партии Турчака», — говорится в telegram-канале РИА Новости. Других подробностей не приведено.
Ранее telegram-каналы распространили слухи о ранении Турчака. Сообщалось, что ему якобы была проведена операция.
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