По мнению горожан, женщине требовалась помощь скорой Фото: Московец Илья © URA.RU

Женщине вызвали скорую помощь после танца на автомобилях в Перми. Об этом рассказали очевидцы, которым удалось заснять происходящее на видео.

«Вы в танцах! Женщина танцевала на автомобилях, неравнодушные люди скрутили и вызвали скорую», — пояснили очевидцы. Видео выложено в группе «Плохие Новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях пользователи предположили, что женщина находилась под воздействием наркотиков. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю с просьбой прокомментировать ситуацию. Информация будет дополнена, как только появится ответ.

В прошлом году жители одного из городов в регионе устроили танцы на проезжей части. Видео было опубликовано на сайте издания «Зори плюс».