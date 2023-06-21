Пермячке после танца на автомобилях вызвали скорую. Видео

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Соревнования по профмастерству среди фельдшерских бригад скорой. Екатеринбург, скорая медицинская помощь
По мнению горожан, женщине требовалась помощь скорой Фото:

Женщине вызвали скорую помощь после танца на автомобилях в Перми. Об этом рассказали очевидцы, которым удалось заснять происходящее на видео.

«Вы в танцах! Женщина танцевала на автомобилях, неравнодушные люди скрутили и вызвали скорую», — пояснили очевидцы. Видео выложено в группе «Плохие Новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях пользователи предположили, что женщина находилась под воздействием наркотиков. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю с просьбой прокомментировать ситуацию. Информация будет дополнена, как только появится ответ.

В прошлом году жители одного из городов в регионе устроили танцы на проезжей части. Видео было опубликовано на сайте издания «Зори плюс».

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Женщине вызвали скорую помощь после танца на автомобилях в Перми. Об этом рассказали очевидцы, которым удалось заснять происходящее на видео. «Вы в танцах! Женщина танцевала на автомобилях, неравнодушные люди скрутили и вызвали скорую», — пояснили очевидцы. Видео выложено в группе «Плохие Новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях пользователи предположили, что женщина находилась под воздействием наркотиков. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю с просьбой прокомментировать ситуацию. Информация будет дополнена, как только появится ответ. В прошлом году жители одного из городов в регионе устроили танцы на проезжей части. Видео было опубликовано на сайте издания «Зори плюс».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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