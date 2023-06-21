Военкор объяснил, зачем «Народный фронт» закупил квадроциклы для военных

Военкор URA.RU: квадроциклы в зоне СВО нужны для доставки раненных и боекомплектов

21 июня 2023 в 23:50 Размер текста - 17 +

Квадроциклы важны для оперативной доставки боеприпасов и перевозки раненных, заявил военкор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Квадроциклы для российских военнослужащих в зоне СВО, которые закупил «Народный фронт», необходимы для оперативной доставки раненных, боекомплектов и продуктов. Об этом сообщил военный корреспондент URA.RU Евгений Линин в разговоре с бойцом батальона «Лавина» с позывным Рам. «Исходили из соображений, чтобы вас FPV-дроны не догоняли, что бы вы могли решать все свои вопросы, не таскать на себе боекомплект (БК), продукты питания, воду сюда загрузили, отвезли. Раненых, я тоже знаю, к водителю раненого привязывали, вывозили, когда нужна была срочная эвакуация», — рассказал Линин. Боец с позывным Рам подтвердил, что квадроцикл действительно ускорит процесс доставок. По его словам, оперативность особенно важна во время перевозки раненных. Руководитель «Народного фронта» в ДНР Сергей Самохин отметил, что закупка и передача квадроциклов военным происходила в рамках проекта «Все для победы». По его словам, военным выдали 38 квадроциклов, комплектующие к ним, рюкзаки с повышенной комплектацией, а также 200 обычных рюкзаков, канистры и ремонтные наборы. Ранее Евгений Линин рассказывал, что Украина не сможет осуществить полноценное контрнаступление, так как у нее нет необходимого количества техники и живой силы. Он отметил, что всего три из 11 бригад ВСУ, направленные для проведения контрнаступления, полностью укомплектованы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Квадроциклы для российских военнослужащих в зоне СВО, которые закупил «Народный фронт», необходимы для оперативной доставки раненных, боекомплектов и продуктов. Об этом сообщил военный корреспондент URA.RU Евгений Линин в разговоре с бойцом батальона «Лавина» с позывным Рам. «Исходили из соображений, чтобы вас FPV-дроны не догоняли, что бы вы могли решать все свои вопросы, не таскать на себе боекомплект (БК), продукты питания, воду сюда загрузили, отвезли. Раненых, я тоже знаю, к водителю раненого привязывали, вывозили, когда нужна была срочная эвакуация», — рассказал Линин. Боец с позывным Рам подтвердил, что квадроцикл действительно ускорит процесс доставок. По его словам, оперативность особенно важна во время перевозки раненных. Руководитель «Народного фронта» в ДНР Сергей Самохин отметил, что закупка и передача квадроциклов военным происходила в рамках проекта «Все для победы». По его словам, военным выдали 38 квадроциклов, комплектующие к ним, рюкзаки с повышенной комплектацией, а также 200 обычных рюкзаков, канистры и ремонтные наборы. Ранее Евгений Линин рассказывал, что Украина не сможет осуществить полноценное контрнаступление, так как у нее нет необходимого количества техники и живой силы. Он отметил, что всего три из 11 бригад ВСУ, направленные для проведения контрнаступления, полностью укомплектованы.