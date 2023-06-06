Военкор URA.RU объяснил, почему контрнаступление ВСУ обречено на провал

Военкор URA.RU: ВСУ провалят контрнаступление, так как у них нет нужного количества людей и техники

06 июня 2023 в 08:04 Размер текста - 17 +

Из 11 бригад ВСУ только три готовы к контрнаступлению, отметил военкор Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не сможет осуществить полноценное контрнаступление, так как у нее нет нужного количества техники и живой силы. Об этом рассказал военный корреспондент URA.RU Евгений Линин. «Большое наступление Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществить не в состоянии — нет для этого ресурсов технических, как и необходимого количества живой силы», — подчеркнул военкор агентства. При этом он обратил внимание, что, если украинские силы хотят дальнейшей военной поддержки со стороны Запада, им нужно достичь определенные успехов в ходе своего контрнаступления. Линин отметил, что из 11 бригад ВСУ, которые были подготовлены специально для контрнаступления, только три полностью укомплектованы. По его словам, даже если все из них будут полностью готовы, количества украинских солдат все равно не хватит, чтобы прорвать российскую оборону. Ранее военкор URA.RU предложил два основных варианта, как ВС РФ могут повести себя, чтобы отразить наступление ВСУ на Белгородской области. Нужно либо перегруппироваться, либо провести оперативное наступление на харьковском направлении. 4 июня Украина начала контрнаступление. В Киеве и США уверены, что ВСУ «хорошо подготовлены» к наступлению.

Украина не сможет осуществить полноценное контрнаступление, так как у нее нет нужного количества техники и живой силы. Об этом рассказал военный корреспондент URA.RU Евгений Линин. «Большое наступление Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществить не в состоянии — нет для этого ресурсов технических, как и необходимого количества живой силы», — подчеркнул военкор агентства. При этом он обратил внимание, что, если украинские силы хотят дальнейшей военной поддержки со стороны Запада, им нужно достичь определенные успехов в ходе своего контрнаступления. Линин отметил, что из 11 бригад ВСУ, которые были подготовлены специально для контрнаступления, только три полностью укомплектованы. По его словам, даже если все из них будут полностью готовы, количества украинских солдат все равно не хватит, чтобы прорвать российскую оборону. Ранее военкор URA.RU предложил два основных варианта, как ВС РФ могут повести себя, чтобы отразить наступление ВСУ на Белгородской области. Нужно либо перегруппироваться, либо провести оперативное наступление на харьковском направлении. 4 июня Украина начала контрнаступление. В Киеве и США уверены, что ВСУ «хорошо подготовлены» к наступлению.