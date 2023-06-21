Начальная цена здания составила 54,3 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени владелец сети магазинов разливных напитков «Пиватерра» Сергей Арзуманян выиграл на торгах историческое здание по адресу улица Ленина, 31. Об этом сообщили журналисты.

«На электронной платформе размещена информация о завершении торгов. Владельцем лота указано АО „Терминал-Рощино“. Представитель выставил здание площадью 582,6 квадратных метров и земельный участок 2948 квадратных метров. Начальная цена составила 54,3 миллионов рублей, но в ходе торгов сумма увеличилась до 63,5 миллионов рублей. Также лот включает в себя подвал, забор и вагон-бытовку», — пишут журналисты РБК Тюмень.

По информации журналистов, в торгах принимал участие предприниматель Сергей Колесник, который занимается реновацией устаревших зданий. Во время аукциона участники сделали около 170 «шагов». Редевелопер остановился на стоимости в 63,2 миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что управление Росимущества Тюменской области, ХМАО и ЯНАО выставило на продажу больше 30 тысяч кубометров древесины. Она была получена в результате использования лесного фонда в Югре. Общая стоимость всех лотов превысила 3,7 миллиона рублей.