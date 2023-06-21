21 июня 2023

Владелец сети тюменских пивных выиграл на торгах исторический памятник. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Исторические здания центра города. Челябинск, военная комендатура челябинского гарнизона, улица кирова92
Начальная цена здания составила 54,3 миллионов рублей Фото:

В Тюмени владелец сети магазинов разливных напитков «Пиватерра» Сергей Арзуманян выиграл на торгах историческое здание по адресу улица Ленина, 31. Об этом сообщили журналисты.

«На электронной платформе размещена информация о завершении торгов. Владельцем лота указано АО „Терминал-Рощино“. Представитель выставил здание площадью 582,6 квадратных метров и земельный участок 2948 квадратных метров. Начальная цена составила 54,3 миллионов рублей, но в ходе торгов сумма увеличилась до 63,5 миллионов рублей. Также лот включает в себя подвал, забор и вагон-бытовку», — пишут журналисты РБК Тюмень.

По информации журналистов, в торгах принимал участие предприниматель Сергей Колесник, который занимается реновацией устаревших зданий. Во время аукциона участники сделали около 170 «шагов». Редевелопер остановился на стоимости в 63,2 миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что управление Росимущества Тюменской области, ХМАО и ЯНАО выставило на продажу больше 30 тысяч кубометров древесины. Она была получена в результате использования лесного фонда в Югре. Общая стоимость всех лотов превысила 3,7 миллиона рублей.

Фото:

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени владелец сети магазинов разливных напитков «Пиватерра» Сергей Арзуманян выиграл на торгах историческое здание по адресу улица Ленина, 31. Об этом сообщили журналисты. «На электронной платформе размещена информация о завершении торгов. Владельцем лота указано АО „Терминал-Рощино“. Представитель выставил здание площадью 582,6 квадратных метров и земельный участок 2948 квадратных метров. Начальная цена составила 54,3 миллионов рублей, но в ходе торгов сумма увеличилась до 63,5 миллионов рублей. Также лот включает в себя подвал, забор и вагон-бытовку», — пишут журналисты РБК Тюмень. По информации журналистов, в торгах принимал участие предприниматель Сергей Колесник, который занимается реновацией устаревших зданий. Во время аукциона участники сделали около 170 «шагов». Редевелопер остановился на стоимости в 63,2 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что управление Росимущества Тюменской области, ХМАО и ЯНАО выставило на продажу больше 30 тысяч кубометров древесины. Она была получена в результате использования лесного фонда в Югре. Общая стоимость всех лотов превысила 3,7 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...