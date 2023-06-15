Тюменское Росимущество за бесценок продает ценную древесину

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Эко субботник "Чисто май". поселок Теплая Гора. Пермь, пиломатериал, бревно, древесина, вырубка, дрова, лесозаготовка, деревообработка, кругляк
На продажу выставлена древесина, полученная в ходе использования лесов в ХМАО Фото:

Управление Росимущества Тюменской области, ХМАО и ЯНАО выставило на продажу больше 30 тыс. кубометров древесины, полученной в результате использования лесного фонда в Югре. О начале аукциона информирует электронная площадка «Сбербанк АСТ».

«На продажу выставлено 12 лотов, лоты разного состава и с разной начальной ценой. Все лоты содержат древесину различных пород, в том числе сосну, березу, кедр и другие. Начало аукциона назначено на 16.06.2023 года, торги продлятся до 16.07.2023 года», — сообщает площадка.

Общая стоимость всех лотов превышает 3,7 млн рублей. В составе лотов есть ценные породы древесины, в том числе — более пяти тыс. кубометров кедра. По оценкам тюменских производителей пиломатериалов, рыночная стоимость только этой породы почти в пять раз превышает стоимость всех 12 лотов. «Сейчас доска из кедра стоит в среднем от 2,5 тысяч рублей за квадратный метр, то есть на выходе пять тысяч кубов кедра могут принести от 10 миллионов рублей», — пояснил URA.RU источник в одной из деревообрабатывающих компаний Тюменской области.

Все пиломатериалы находятся на площадках в ХМАО. Ранее агентство рассказало еще об одном аукционе, который проводит тюменское Росимущество.

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Управление Росимущества Тюменской области, ХМАО и ЯНАО выставило на продажу больше 30 тыс. кубометров древесины, полученной в результате использования лесного фонда в Югре. О начале аукциона информирует электронная площадка «Сбербанк АСТ». «На продажу выставлено 12 лотов, лоты разного состава и с разной начальной ценой. Все лоты содержат древесину различных пород, в том числе сосну, березу, кедр и другие. Начало аукциона назначено на 16.06.2023 года, торги продлятся до 16.07.2023 года», — сообщает площадка. Общая стоимость всех лотов превышает 3,7 млн рублей. В составе лотов есть ценные породы древесины, в том числе — более пяти тыс. кубометров кедра. По оценкам тюменских производителей пиломатериалов, рыночная стоимость только этой породы почти в пять раз превышает стоимость всех 12 лотов. «Сейчас доска из кедра стоит в среднем от 2,5 тысяч рублей за квадратный метр, то есть на выходе пять тысяч кубов кедра могут принести от 10 миллионов рублей», — пояснил URA.RU источник в одной из деревообрабатывающих компаний Тюменской области. Все пиломатериалы находятся на площадках в ХМАО. Ранее агентство рассказало еще об одном аукционе, который проводит тюменское Росимущество.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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