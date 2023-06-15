Тюменское Росимущество за бесценок продает ценную древесину

15 июня 2023 в 17:20 Размер текста - 17 +

На продажу выставлена древесина, полученная в ходе использования лесов в ХМАО Фото: Сергей Русанов © URA.RU Управление Росимущества Тюменской области, ХМАО и ЯНАО выставило на продажу больше 30 тыс. кубометров древесины, полученной в результате использования лесного фонда в Югре. О начале аукциона информирует электронная площадка «Сбербанк АСТ». «На продажу выставлено 12 лотов, лоты разного состава и с разной начальной ценой. Все лоты содержат древесину различных пород, в том числе сосну, березу, кедр и другие. Начало аукциона назначено на 16.06.2023 года, торги продлятся до 16.07.2023 года», — сообщает площадка. Общая стоимость всех лотов превышает 3,7 млн рублей. В составе лотов есть ценные породы древесины, в том числе — более пяти тыс. кубометров кедра. По оценкам тюменских производителей пиломатериалов, рыночная стоимость только этой породы почти в пять раз превышает стоимость всех 12 лотов. «Сейчас доска из кедра стоит в среднем от 2,5 тысяч рублей за квадратный метр, то есть на выходе пять тысяч кубов кедра могут принести от 10 миллионов рублей», — пояснил URA.RU источник в одной из деревообрабатывающих компаний Тюменской области. Все пиломатериалы находятся на площадках в ХМАО. Ранее агентство рассказало еще об одном аукционе, который проводит тюменское Росимущество.

Управление Росимущества Тюменской области, ХМАО и ЯНАО выставило на продажу больше 30 тыс. кубометров древесины, полученной в результате использования лесного фонда в Югре. О начале аукциона информирует электронная площадка «Сбербанк АСТ». «На продажу выставлено 12 лотов, лоты разного состава и с разной начальной ценой. Все лоты содержат древесину различных пород, в том числе сосну, березу, кедр и другие. Начало аукциона назначено на 16.06.2023 года, торги продлятся до 16.07.2023 года», — сообщает площадка. Общая стоимость всех лотов превышает 3,7 млн рублей. В составе лотов есть ценные породы древесины, в том числе — более пяти тыс. кубометров кедра. По оценкам тюменских производителей пиломатериалов, рыночная стоимость только этой породы почти в пять раз превышает стоимость всех 12 лотов. «Сейчас доска из кедра стоит в среднем от 2,5 тысяч рублей за квадратный метр, то есть на выходе пять тысяч кубов кедра могут принести от 10 миллионов рублей», — пояснил URA.RU источник в одной из деревообрабатывающих компаний Тюменской области. Все пиломатериалы находятся на площадках в ХМАО. Ранее агентство рассказало еще об одном аукционе, который проводит тюменское Росимущество.