Россиянам подсказали, как спастись от нападения акулы

АТОР: в случае приближения акулы нужно показать себя крупнее самой рыбы

22 июня 2023 в 05:40 Размер текста - 17 +

Чтобы спастись от атаки акулы, нужно притвориться огромным Фото: Нина Калинина © URA.RU В случае приближения акулы нужно показать ей, что ты больше, чем есть на самом деле. Такая тактика, по словам вице-президента Ассоциации туроператоров России по выездному туризму (АТОР) Артура Мурадяна, поможет избежать нападения акулы. «Примите вертикальное положение, расставьте руки и ноги широко. Акулы боятся объектов, которые им кажутся крупнее их», — передает слова Мурадяна «Известия». Он добавил, что сам неоднократно встречал акул, поскольку занимается дайвингом. Мурадян отметил, что акулам безразличен сам человек. «Они скорее падальщики, чем хищники», — заявил мужчина. Он также считает, что не стоит пренебрегать базовыми правилами безопасности. Так, не стоит купаться на рассвете и закате, когда кормится много морских обитателей. Также не нужно заплывать за буйки, резюмировал Мурадян. Ранее в Египте на пляже в Хургаде акула напала на молодого человека. Погибшим оказался житель Архангельской области, сообщил генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев. После инцидента местные жители выловили акулу, которая растерзала россиянина. В Египте намерены увековечить память о мужчине, погибшем от нападения хищника. Планируется разместить в музее его фотографию и историю гибели.

В случае приближения акулы нужно показать ей, что ты больше, чем есть на самом деле. Такая тактика, по словам вице-президента Ассоциации туроператоров России по выездному туризму (АТОР) Артура Мурадяна, поможет избежать нападения акулы. «Примите вертикальное положение, расставьте руки и ноги широко. Акулы боятся объектов, которые им кажутся крупнее их», — передает слова Мурадяна «Известия». Он добавил, что сам неоднократно встречал акул, поскольку занимается дайвингом. Мурадян отметил, что акулам безразличен сам человек. «Они скорее падальщики, чем хищники», — заявил мужчина. Он также считает, что не стоит пренебрегать базовыми правилами безопасности. Так, не стоит купаться на рассвете и закате, когда кормится много морских обитателей. Также не нужно заплывать за буйки, резюмировал Мурадян. Ранее в Египте на пляже в Хургаде акула напала на молодого человека. Погибшим оказался житель Архангельской области, сообщил генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев. После инцидента местные жители выловили акулу, которая растерзала россиянина. В Египте намерены увековечить память о мужчине, погибшем от нападения хищника. Планируется разместить в музее его фотографию и историю гибели.