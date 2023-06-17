В Египте хотят увековечить россиянина, которого съела акула

В Египте намерены увековечить память о россиянине Владимире Попове, который погиб от нападения акулы. Планируется разместить в музее его фотографию и историю гибели. Об этом сообщил заместитель директора института морских наук и заповедников Красного моря Ахмед Вахбалла.
«Институт пытается связаться с семьей российского туриста с целью увековечить его память, написав историю его гибели на мраморной доске рядом с акулой в музее на арабском и русском языках», — заявил Ахмед Вахбалла. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее на египетском пляже в Хургаде акула напала на россиянина, утащив его под воду. Генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что жертвой хищника оказался уроженец Архангельской области Владимир Попов. Позже стало известно, что египтяне выловили тигровую акулу, напавшую на отдыхающего. Было принято решение выставить ее в музее.
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