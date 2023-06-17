В Египте хотят увековечить россиянина, которого съела акула

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Летний отдых. архив. Пермь, море, черное море, пляж, анапа
В Египте намерены разместить в местном музее фото погибшего от нападения акулы россиянина Фото:

В Египте намерены увековечить память о россиянине Владимире Попове, который погиб от нападения акулы. Планируется разместить в музее его фотографию и историю гибели. Об этом сообщил заместитель директора института морских наук и заповедников Красного моря Ахмед Вахбалла.

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«Институт пытается связаться с семьей российского туриста с целью увековечить его память, написав историю его гибели на мраморной доске рядом с акулой в музее на арабском и русском языках», — заявил Ахмед Вахбалла. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее на египетском пляже в Хургаде акула напала на россиянина, утащив его под воду. Генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что жертвой хищника оказался уроженец Архангельской области Владимир Попов. Позже стало известно, что египтяне выловили тигровую акулу, напавшую на отдыхающего. Было принято решение выставить ее в музее.

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В Египте намерены увековечить память о россиянине Владимире Попове, который погиб от нападения акулы. Планируется разместить в музее его фотографию и историю гибели. Об этом сообщил заместитель директора института морских наук и заповедников Красного моря Ахмед Вахбалла. «Институт пытается связаться с семьей российского туриста с целью увековечить его память, написав историю его гибели на мраморной доске рядом с акулой в музее на арабском и русском языках», — заявил Ахмед Вахбалла. Его слова приводит РИА Новости. Ранее на египетском пляже в Хургаде акула напала на россиянина, утащив его под воду. Генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что жертвой хищника оказался уроженец Архангельской области Владимир Попов. Позже стало известно, что египтяне выловили тигровую акулу, напавшую на отдыхающего. Было принято решение выставить ее в музее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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