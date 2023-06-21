21 июня 2023

Ученый Карсон допустил гибель членов экипажа пропавшего батискафа «Титан»

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, подводная лодка, батискаф, подводный флот, глубоководный спускаемый аппарат, гса, северный флот
У экипажа пропавшего бастискафа уже мог закончиться кислород Фото:
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Рядом с «Титаником» пропал батискаф «Титан» с людьми на борту

В батискафе «Титан», который пропал в Атлантическом океане, может уже закончиться кислород. Вероятную гибель экипажа предположил почетный профессор Сиракузского университета Джефф Карсон.

«Мне неприятно это говорить, но, вполне вероятно, у них уже закончился кислород или его уровень крайне низок. Представьте, эти люди испытывают максимальный стресс, учащенно дышат и, вероятно, потребляют огромное количество кислорода», — цитируют слова профессора Fox News.

Карсон добавил, что если экипаж сохраняет самообладание или много спит, то кислорода может хватить на более продолжительное время. При этом к вечеру среды эксперты заявляли об объеме воздуха, которого хватит примерно на 12 часов.

Батискаф с пятью членами экипажа на борту пропал 19 июня при путешествии к месту крушения лайнера «Титаник». При помощи глубоководного аппарата ученые хотели собрать образцы ДНК в обозначенном районе Атлантического океана. В американской береговой охране сообщили, что кислорода в батискафе осталось на несколько часов, передавал «Царьград».

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В батискафе «Титан», который пропал в Атлантическом океане, может уже закончиться кислород. Вероятную гибель экипажа предположил почетный профессор Сиракузского университета Джефф Карсон. «Мне неприятно это говорить, но, вполне вероятно, у них уже закончился кислород или его уровень крайне низок. Представьте, эти люди испытывают максимальный стресс, учащенно дышат и, вероятно, потребляют огромное количество кислорода», — цитируют слова профессора Fox News. Карсон добавил, что если экипаж сохраняет самообладание или много спит, то кислорода может хватить на более продолжительное время. При этом к вечеру среды эксперты заявляли об объеме воздуха, которого хватит примерно на 12 часов. Батискаф с пятью членами экипажа на борту пропал 19 июня при путешествии к месту крушения лайнера «Титаник». При помощи глубоководного аппарата ученые хотели собрать образцы ДНК в обозначенном районе Атлантического океана. В американской береговой охране сообщили, что кислорода в батискафе осталось на несколько часов, передавал «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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