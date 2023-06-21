Ученый Карсон допустил гибель членов экипажа пропавшего батискафа «Титан»

22 июня 2023 в 06:23 Размер текста - 17 +

У экипажа пропавшего бастискафа уже мог закончиться кислород Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Рядом с «Титаником» пропал батискаф «Титан» с людьми на борту В батискафе «Титан», который пропал в Атлантическом океане, может уже закончиться кислород. Вероятную гибель экипажа предположил почетный профессор Сиракузского университета Джефф Карсон. «Мне неприятно это говорить, но, вполне вероятно, у них уже закончился кислород или его уровень крайне низок. Представьте, эти люди испытывают максимальный стресс, учащенно дышат и, вероятно, потребляют огромное количество кислорода», — цитируют слова профессора Fox News . Карсон добавил, что если экипаж сохраняет самообладание или много спит, то кислорода может хватить на более продолжительное время. При этом к вечеру среды эксперты заявляли об объеме воздуха, которого хватит примерно на 12 часов. Батискаф с пятью членами экипажа на борту пропал 19 июня при путешествии к месту крушения лайнера «Титаник». При помощи глубоководного аппарата ученые хотели собрать образцы ДНК в обозначенном районе Атлантического океана. В американской береговой охране сообщили, что кислорода в батискафе осталось на несколько часов, передавал «Царьград».

В батискафе «Титан», который пропал в Атлантическом океане, может уже закончиться кислород. Вероятную гибель экипажа предположил почетный профессор Сиракузского университета Джефф Карсон. «Мне неприятно это говорить, но, вполне вероятно, у них уже закончился кислород или его уровень крайне низок. Представьте, эти люди испытывают максимальный стресс, учащенно дышат и, вероятно, потребляют огромное количество кислорода», — цитируют слова профессора Fox News. Карсон добавил, что если экипаж сохраняет самообладание или много спит, то кислорода может хватить на более продолжительное время. При этом к вечеру среды эксперты заявляли об объеме воздуха, которого хватит примерно на 12 часов. Батискаф с пятью членами экипажа на борту пропал 19 июня при путешествии к месту крушения лайнера «Титаник». При помощи глубоководного аппарата ученые хотели собрать образцы ДНК в обозначенном районе Атлантического океана. В американской береговой охране сообщили, что кислорода в батискафе осталось на несколько часов, передавал «Царьград».