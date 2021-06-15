Заключенный колонии в ЯНАО засудил пермскую «Почту России»

Пермский филиал «Почты России» компенсирует заключенному Александру Водянову из ЯНАО моральный вред и заплатит в его пользу штраф за несвоевременно доставленное письмо. По данным ГАС «Правосудие», письмо из Кунгура (Пермский край) в Харп (ЯНАО) шло 29 дней.
«Истцом получено простое письмо из г. Кунгур, которое принято к отправке 27.10.2020, а доставлено в место вручения 25.11.2020. [Истцу] причинен моральный вред, выразившийся в чувствах разочарования от ненадлежащего сервиса со стороны ответчика», — сказано в материалах гражданского дела. Мужчина дополнительно указал, что находится в «уязвимом положении», поскольку отбывает наказание в местах лишения свободы.
Ленинский районный суд Перми, куда с иском обратился Водянов, установил, что письмо из Кунгура в Харп должно было дойти за 13 дней. «Кунгур — Пермь: 2 дня; Пермь — Салехард: 6 дней; Салехард — Лабытнанги: 2 дня; Лабытнанги — Харп: 3 дня», — сказано в материалах дела. Водянов обращался с претензией к представителям «Почты России», но они ее проигнорировали. В судебном заседании ответчик также возражал против удовлетворения иска.
Изначально Водянов просил взыскать с «Почты России» 80 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и еще 40 тысяч рублей — штраф за нарушение прав потребителя. Суд решил снизить размер требований в 80 раз и взыскал с «Почты России» в общей сложности 1500 рублей в пользу Водянова и еще 300 рублей госпошлины в доход местного бюджета. В настоящий момент ни одна из сторон решение не обжаловала.
URA.RU ранее рассказывало, что пожизненно заключенный из пермской колонии наказал «Почту России» за потерянное письмо. Его страдания суд оценил в 500 рублей. Также пермячка смогла отсудить у «Почты России» 10 тысяч рублей за падение в зале ожидания со сломанного стула.
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