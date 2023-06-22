Запасы кислорода на пропавшем батискафе «Титан» закончатся в ближайшие часы

22 июня 2023 в 08:42 Размер текста - 17 +

Запасы кислорода у туристов должны закончиться в ближайшее время, сказал Джейми Фредерик Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Рядом с «Титаником» пропал батискаф «Титан» с людьми на борту В батискафе «Титан», который 19 июня пропал на пути к затонувшему лайнеру «Титаник», в ближайшие часы может закончиться кислород. Об этом заявил представитель Береговой охраны США капитан Джейми Фредерик. Новость по теме Что известно о пропаже батискафа, который отправлялся к «Титанику» Изначально власти заявили, что кислорода туристам на батискафе хватит на 96 часов. Однако, запасы могут истечь быстрее. «Остается много препятствий: от точного определения местоположения судна до достижения его с помощью спасательного оборудования и поднятия его на поверхность — при условии, что оно все еще не повреждено. И все это должно произойти до того, как закончится запас кислорода у пассажиров, что, по некоторым оценкам, может произойти уже в четверг утром», — сказал Джейми Фредерик, его слова передает Associated Press . По данным Фредерика, кислород у туристов должен закончиться примерно в 13:30 (по московскому времени). При этом Фредерик добавил, что он и его команда продолжат использовать все ресурсы для поиска «Титана». Ранее в Атлантике пропал батискаф с туристами. На борту находились пять человек, среди которых британский миллиардер Хэмиш Хардинг. По словам многих экспертов, пропажа транспорта во многом связана с конструкцией батискафа. СМИ писали, что еще до погружения судно демонстрировало «признаки циклической усталости». Из-за этого было решено, что батискаф не может погружаться на глубину более 3000 метров, передают VSE42.Ru. Также предполагалось, что он мог застрять в обломках затонувшего «Титаника», передает Nation News. Тем не менее недавно спасатели, занимающиеся поиском судна, услышали «акустическую обратную связь» и стуки из батискафа с помощью гидролокаторов, передает Пятый канал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В батискафе «Титан», который 19 июня пропал на пути к затонувшему лайнеру «Титаник», в ближайшие часы может закончиться кислород. Об этом заявил представитель Береговой охраны США капитан Джейми Фредерик. Изначально власти заявили, что кислорода туристам на батискафе хватит на 96 часов. Однако, запасы могут истечь быстрее. «Остается много препятствий: от точного определения местоположения судна до достижения его с помощью спасательного оборудования и поднятия его на поверхность — при условии, что оно все еще не повреждено. И все это должно произойти до того, как закончится запас кислорода у пассажиров, что, по некоторым оценкам, может произойти уже в четверг утром», — сказал Джейми Фредерик, его слова передает Associated Press. По данным Фредерика, кислород у туристов должен закончиться примерно в 13:30 (по московскому времени). При этом Фредерик добавил, что он и его команда продолжат использовать все ресурсы для поиска «Титана». Ранее в Атлантике пропал батискаф с туристами. На борту находились пять человек, среди которых британский миллиардер Хэмиш Хардинг. По словам многих экспертов, пропажа транспорта во многом связана с конструкцией батискафа. СМИ писали, что еще до погружения судно демонстрировало «признаки циклической усталости». Из-за этого было решено, что батискаф не может погружаться на глубину более 3000 метров, передают VSE42.Ru. Также предполагалось, что он мог застрять в обломках затонувшего «Титаника», передает Nation News. Тем не менее недавно спасатели, занимающиеся поиском судна, услышали «акустическую обратную связь» и стуки из батискафа с помощью гидролокаторов, передает Пятый канал.