21 июня 2023

Пермякам рассказали об альтернативе дорогим курортам Турции

Пермский туроператор: отдых в Арабских Эмиратах обойдется дешевле путевки в Турцию
© Служба новостей «URA.RU»
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Летний отдых. архив. Пермь, анталья, отдых на море, отдых в турции, лежаки на пляже, морской пляж
В ОАЭ есть эмираты с комфортным климатом летом Фото:

Пермякам советуют выбирать для отпуска отдых в Объединенных Арабских Эмиратах. Путевки в эту страну стоят дешевле туров в Турцию, которые резко подорожали летом. Отдых на турецком курорте обойдется на двоих в 140 тысяч рублей, тогда как на тур в ОАЭ можно потратить около 100 тысяч рублей. За такие деньги туроператоры предлагают отдых в эмирате Фуджейра.

«Отдых в Фуджейре летом в разы дешевле Турции. Ее значительную часть занимают горы. Омывается она не Персидским, а Оманским заливом. Это делает климат в Фуджейре более мягким. Летом тут прохладнее, чем в Дубае на пять градусов», — рассказал руководитель турагентства Pegas Touristik в Перми Евгений Купин на своих страницах в соцсетях.

Прямых рейсов из Перми на Фуджейру нет. Вылетать нужно из Москвы или Екатеринбурга. Отдых на двоих в пятизвездочном отеле в Фуджейре по системе «Все включено» на шесть ночей с вылетом из Москвы начинается от 109 тысяч рублей, из Екатеринбурга — от 153 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что пермякам предлагают отправиться в отпуск в Южную Корею. Стоимость путевки начинается от 125 тысяч рублей на человека.

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Пермякам советуют выбирать для отпуска отдых в Объединенных Арабских Эмиратах. Путевки в эту страну стоят дешевле туров в Турцию, которые резко подорожали летом. Отдых на турецком курорте обойдется на двоих в 140 тысяч рублей, тогда как на тур в ОАЭ можно потратить около 100 тысяч рублей. За такие деньги туроператоры предлагают отдых в эмирате Фуджейра. «Отдых в Фуджейре летом в разы дешевле Турции. Ее значительную часть занимают горы. Омывается она не Персидским, а Оманским заливом. Это делает климат в Фуджейре более мягким. Летом тут прохладнее, чем в Дубае на пять градусов», — рассказал руководитель турагентства Pegas Touristik в Перми Евгений Купин на своих страницах в соцсетях. Прямых рейсов из Перми на Фуджейру нет. Вылетать нужно из Москвы или Екатеринбурга. Отдых на двоих в пятизвездочном отеле в Фуджейре по системе «Все включено» на шесть ночей с вылетом из Москвы начинается от 109 тысяч рублей, из Екатеринбурга — от 153 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, что пермякам предлагают отправиться в отпуск в Южную Корею. Стоимость путевки начинается от 125 тысяч рублей на человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
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