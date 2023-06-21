Мэрия Нижневартовска демонтирует барельеф с кинотеатра, который открывал Горбачев

Мэрия Нижневартовска демонтирует барельеф «Война и Мир» перед продажей кинотеатра Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Мэрия Нижневартовска заявила, что планирует демонтировать скульптурную композицию «Война и Мир» со стены кинотеатра «Мир», который готовят к приватизации и последующей продаже. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«В рамках осуществления мероприятий по приватизации акций АО „Кинотеатр Мир“ будет сохранен барельеф, размещенный на фасаде здания кинотеатра. Он будет перемещен на другое место, которое определит администрация города», — прокомментировали в ведомстве.

Директор кинотеатра Александр Шуранский в разговоре с журналистом агентства сообщил, что новый владелец столкнется с непреодолимыми трудностями. «У нас имеется документ, в котором указано, что объект представляет собой художественную ценность. Его можно демонтировать для реставрации, но после необходимо обязательно вернуть на место», — уточнил Шуранский.

Как стало известно URA.RU, жители готовят петицию против продажи кинотеатра и демонтажа скульптуры. Член Союза художников РФ Сергей Медведев заявил, что барельеф уже не впервые пытаются снять. «Эти попытки повторяются уже несколько лет. Однако для демонтажа необходимо заручиться согласием скульптора», — рассказал Медведев.

Корреспонденту агентства удалось связаться с автором композиции, тюменским скульптором Виктором Афансьевым. Он высказался против демонтажа скульптуры и заявил, что это невозможно сделать без ее повреждений еще и по техническим причинам. «Вся композиция — скульптура „Спаси и сохрани“, и здание — задумывалась как единый архитектурный комплекс. Барельеф невозможно перенести — в городе нет стен такой толщины, и он просто останется в хранилище музея. Барельеф очень тяжелый, он крепится к специально спроектированной стене метровой толщины особыми длинными болтами, и просто срезать из болгаркой не получится, это повредит скульптуру. Я готов сам приехать в Нижневартовск и помочь ее реставрировать. Моим согласием на демонтаж никто не интересовался, и я его не даю», — заявил скульптор.

Эксперт государственной культурной экспертизы Елена Козлова-Афанасьева заявила, что это редкий экземпляр советского монументального искусства, которых мало осталось на территории Западной Сибири. «Мы готовим обращение о включении скульптуры в список памятников ХМАО, ее обязательно нужно сохранить», — сообщила эксперт.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Нижневартовска вынесла на думу вопрос о продаже кинотеатра Мир. По данным инсайдера, один из местных олигархов планирует выкупить акции по цене однокомнатной квартиры.

Мэрия Нижневартовска заявила, что планирует демонтировать и перенести барельеф, но согласия автора никто не спросил Фото: пресс-служба мэрии Нижневартовска