Коттедж находится в Верхней Курье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В пермском микрорайоне Верхняя Курья продается трехэтажный коттедж, в котором расположены кинотеатр с бассейном. Дом оценивают в 80 миллионов рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито» в разделе «Недвижимость».

«Вы можете стать счастливым обладателем уникального, совершенно нового дома с роскошным экстерьером, созданным итальянским архитектором и до мельчайших деталей продуманной планировкой. На трех этажах эргономично вписались все необходимые для комфортной жизни помещения, а также кинотеатр, зона СПА с бассейном», — сообщается в объявлении.

Дом продается без ремонта, но все коммуникации уже подключены. Коттедж отапливается при помощи собственной котельной, которая находится на его территории. Также есть гараж на две машины и комната для персонала.

Ранее в Перми выставляли на продажу коттедж с уличным бассейном. Его стоимость — 50 миллионов рублей.

Новые хозяева дома смогут сделать ремонт, какой захотят Фото: сайт «Авито»

Для бассейна подведены все коммуникации Фото: сайт «Авито»