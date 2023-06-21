В пермском микрорайоне Верхняя Курья продается трехэтажный коттедж, в котором расположены кинотеатр с бассейном. Дом оценивают в 80 миллионов рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито» в разделе «Недвижимость».
«Вы можете стать счастливым обладателем уникального, совершенно нового дома с роскошным экстерьером, созданным итальянским архитектором и до мельчайших деталей продуманной планировкой. На трех этажах эргономично вписались все необходимые для комфортной жизни помещения, а также кинотеатр, зона СПА с бассейном», — сообщается в объявлении.
Дом продается без ремонта, но все коммуникации уже подключены. Коттедж отапливается при помощи собственной котельной, которая находится на его территории. Также есть гараж на две машины и комната для персонала.
Ранее в Перми выставляли на продажу коттедж с уличным бассейном. Его стоимость — 50 миллионов рублей.
Новые хозяева дома смогут сделать ремонт, какой захотят
В пермском микрорайоне Верхняя Курья продается трехэтажный коттедж, в котором расположены кинотеатр с бассейном. Дом оценивают в 80 миллионов рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито» в разделе «Недвижимость». «Вы можете стать счастливым обладателем уникального, совершенно нового дома с роскошным экстерьером, созданным итальянским архитектором и до мельчайших деталей продуманной планировкой. На трех этажах эргономично вписались все необходимые для комфортной жизни помещения, а также кинотеатр, зона СПА с бассейном», — сообщается в объявлении. Дом продается без ремонта, но все коммуникации уже подключены. Коттедж отапливается при помощи собственной котельной, которая находится на его территории. Также есть гараж на две машины и комната для персонала. Ранее в Перми выставляли на продажу коттедж с уличным бассейном. Его стоимость — 50 миллионов рублей.