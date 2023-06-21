21 июня 2023

В Перми за 80 млн рублей продают коттедж с кинотеатром и бассейном. Фото

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Коттеджный посёлок. Курган , недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, дом, фасад дома
Коттедж находится в Верхней Курье Фото:

В пермском микрорайоне Верхняя Курья продается трехэтажный коттедж, в котором расположены кинотеатр с бассейном. Дом оценивают в 80 миллионов рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито» в разделе «Недвижимость».

«Вы можете стать счастливым обладателем уникального, совершенно нового дома с роскошным экстерьером, созданным итальянским архитектором и до мельчайших деталей продуманной планировкой. На трех этажах эргономично вписались все необходимые для комфортной жизни помещения, а также кинотеатр, зона СПА с бассейном», — сообщается в объявлении.

Дом продается без ремонта, но все коммуникации уже подключены. Коттедж отапливается при помощи собственной котельной, которая находится на его территории. Также есть гараж на две машины и комната для персонала.

Ранее в Перми выставляли на продажу коттедж с уличным бассейном. Его стоимость — 50 миллионов рублей.

Новые хозяева дома смогут сделать ремонт, какой захотят
Новые хозяева дома смогут сделать ремонт, какой захотят
Фото:
Для бассейна подведены все коммуникации
Для бассейна подведены все коммуникации
Фото:
Вокруг дома посажены сосны
Вокруг дома посажены сосны
Фото:

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В пермском микрорайоне Верхняя Курья продается трехэтажный коттедж, в котором расположены кинотеатр с бассейном. Дом оценивают в 80 миллионов рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито» в разделе «Недвижимость». «Вы можете стать счастливым обладателем уникального, совершенно нового дома с роскошным экстерьером, созданным итальянским архитектором и до мельчайших деталей продуманной планировкой. На трех этажах эргономично вписались все необходимые для комфортной жизни помещения, а также кинотеатр, зона СПА с бассейном», — сообщается в объявлении. Дом продается без ремонта, но все коммуникации уже подключены. Коттедж отапливается при помощи собственной котельной, которая находится на его территории. Также есть гараж на две машины и комната для персонала. Ранее в Перми выставляли на продажу коттедж с уличным бассейном. Его стоимость — 50 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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