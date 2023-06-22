Шойгу: к концу июня в ВС РФ сформируют резервную армию

Сергей Шойгу сообщил о скором формировании армейского корпуса ВС РФ
Вооруженные силы России сформируют резервную армию к концу июня. Также в скором времени будет сформирован армейский корпус сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
«Фактически у нас к концу июня завершится формирование резервной армии. В ближайшее время также завершим формирование армейского корпуса», — сказал Сергей Шойгу во время совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности. Трансляция совещания ведется на телеканале «Россия-24».
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