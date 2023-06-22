Шойгу: к концу июня в ВС РФ сформируют резервную армию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, шойгу сергей
Сергей Шойгу сообщил о скором формировании армейского корпуса ВС РФ Фото:

Вооруженные силы России сформируют резервную армию к концу июня. Также в скором времени будет сформирован армейский корпус сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«Фактически у нас к концу июня завершится формирование резервной армии. В ближайшее время также завершим формирование армейского корпуса», — сказал Сергей Шойгу во время совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности. Трансляция совещания ведется на телеканале «Россия-24».

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы России сформируют резервную армию к концу июня. Также в скором времени будет сформирован армейский корпус сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу. «Фактически у нас к концу июня завершится формирование резервной армии. В ближайшее время также завершим формирование армейского корпуса», — сказал Сергей Шойгу во время совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности. Трансляция совещания ведется на телеканале «Россия-24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...