Член общественного совета Росприроднадзора заявил о неизбежности сезонов лесных пожаров

Член общественного совета Росприроднадзора: климатических катаклизмов становится больше

23 июня 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

В 80% пожаров виновен человек, сказал Андрей Нагибин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Все природные процессы усиливаются, поэтому лесных пожаров во время жары не избежать. Об этом заявил в беседе с URA.RU руководитель общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», лидер российских «Зеленых», член общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин. «Избежать лесных пожаров полностью невозможно. Климат меняется. Мы даже наблюдаем за тем, что там, где холодно, сильные морозы становятся еще холоднее. Если где-то есть паводки, то их становится больше. То есть идет усиление всех процессов, которые происходят у нас в природе. Это касается и жары. Даже если вводится режим полного контроля, ничего нельзя жечь, но температура высокая, безветрие или, наоборот, сильный ветер, риск возгорания все равно очень высокий», — сказал Андрей Нагибин. Он отметил, что многое в данной ситуации зависит от поведения людей. «80% пожаров — это дело рук человека. Поэтому, станет ли их меньше, зависит от нас. Но сколько бы мы ни готовились, а это делается гораздо серьезнее по сравнению с другими годами, не думаю, что число пожаров уменьшится. Многое зависит и от погоды», — добавил собеседник агентства. Президент России Владимир Путин поручил властям рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за поджоги лесов. Социолог, завкафедрой государственного и муниципального управления университета «Синергия» Мария Байнова заявила, что необходимо запретить разведение огня по всей стране, чтобы минимизировать количество лесных пожаров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Все природные процессы усиливаются, поэтому лесных пожаров во время жары не избежать. Об этом заявил в беседе с URA.RU руководитель общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», лидер российских «Зеленых», член общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин. «Избежать лесных пожаров полностью невозможно. Климат меняется. Мы даже наблюдаем за тем, что там, где холодно, сильные морозы становятся еще холоднее. Если где-то есть паводки, то их становится больше. То есть идет усиление всех процессов, которые происходят у нас в природе. Это касается и жары. Даже если вводится режим полного контроля, ничего нельзя жечь, но температура высокая, безветрие или, наоборот, сильный ветер, риск возгорания все равно очень высокий», — сказал Андрей Нагибин. Он отметил, что многое в данной ситуации зависит от поведения людей. «80% пожаров — это дело рук человека. Поэтому, станет ли их меньше, зависит от нас. Но сколько бы мы ни готовились, а это делается гораздо серьезнее по сравнению с другими годами, не думаю, что число пожаров уменьшится. Многое зависит и от погоды», — добавил собеседник агентства. Президент России Владимир Путин поручил властям рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за поджоги лесов. Социолог, завкафедрой государственного и муниципального управления университета «Синергия» Мария Байнова заявила, что необходимо запретить разведение огня по всей стране, чтобы минимизировать количество лесных пожаров.