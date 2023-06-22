В Челябинске нашли венерическое заболевание в детском саду

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Требования врачей переполошили родителей детсадовцев Фото:

Венерическое заболевание обнаружили при медосмотре у одного из сотрудников детсада №397 в Металлургическом районе Челябинска. Об этом сообщили 22 июня в региональном минздраве.

«По информации, представленной министерству областным кожно-венерологическим диспансером №3, у одного из работников во время периодического медосмотра выявили вензаболевание. В детсаду незамедлительно начата работа, направленная на диагностику и превентивное лечение контактных лиц», — цитирует пресс-службу ведомства канал «ОТВ».

По информации URA.RU, речь идет о сифилисе. Скандал подняли родители воспитанников детского сада. По их словам, у малышей взяли кровь из вены и предложили в качестве профилактики пропить антибиотик «Азитромицин». Пришедший на встречу врач из кожно-венерологического диспансера уверял, что угрозы жизни детей нет, а обследование и прием медикаментов нужны «для профилактики».

Чем конкретно вызваны эти меры, доктор объяснить отказалась. Отказались от общения с родителями и журналистами по этой теме также воспитатели и заведующая дошкольным учреждением. Сейчас они общаются на эту тему с работниками прокуратуры Челябинской области.

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Венерическое заболевание обнаружили при медосмотре у одного из сотрудников детсада №397 в Металлургическом районе Челябинска. Об этом сообщили 22 июня в региональном минздраве. «По информации, представленной министерству областным кожно-венерологическим диспансером №3, у одного из работников во время периодического медосмотра выявили вензаболевание. В детсаду незамедлительно начата работа, направленная на диагностику и превентивное лечение контактных лиц», — цитирует пресс-службу ведомства канал «ОТВ». По информации URA.RU, речь идет о сифилисе. Скандал подняли родители воспитанников детского сада. По их словам, у малышей взяли кровь из вены и предложили в качестве профилактики пропить антибиотик «Азитромицин». Пришедший на встречу врач из кожно-венерологического диспансера уверял, что угрозы жизни детей нет, а обследование и прием медикаментов нужны «для профилактики». Чем конкретно вызваны эти меры, доктор объяснить отказалась. Отказались от общения с родителями и журналистами по этой теме также воспитатели и заведующая дошкольным учреждением. Сейчас они общаются на эту тему с работниками прокуратуры Челябинской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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