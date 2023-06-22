Минобороны РФ: ВСУ продолжают попытки наступления, несмотря на большие потери

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ВСУ потеряли около 430 солдат в попытках контрнаступления, сообщили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские бойцы продолжают безрезультатные попытки контрнаступления. Об этом сообщили в Минобороны России. ВСУ потеряли около 430 человек на четырех направлениях.

«ВСУ продолжали безуспешные попытки наступления», — сообщило ведомство. Украинские потери составили около 430 солдат на южнодонецком, запорожском, донецком и краснолиманском направлениях.

В Минобороны сообщили, что российские военнослужащие предотвратили два удара украинских подразделений 37-й бригады морской пехоты недалеко от населенных пунктов Новодонецкое и Макаровка на южнодонецком направлении. Российские силы поразили бронетехнику противника.

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Украинские бойцы продолжают безрезультатные попытки контрнаступления. Об этом сообщили в Минобороны России. ВСУ потеряли около 430 человек на четырех направлениях. «ВСУ продолжали безуспешные попытки наступления», — сообщило ведомство. Украинские потери составили около 430 солдат на южнодонецком, запорожском, донецком и краснолиманском направлениях. В Минобороны сообщили, что российские военнослужащие предотвратили два удара украинских подразделений 37-й бригады морской пехоты недалеко от населенных пунктов Новодонецкое и Макаровка на южнодонецком направлении. Российские силы поразили бронетехнику противника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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