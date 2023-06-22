Минобороны РФ: ВСУ продолжают попытки наступления, несмотря на большие потери

ВСУ потеряли около 430 солдат в попытках контрнаступления, сообщили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские бойцы продолжают безрезультатные попытки контрнаступления. Об этом сообщили в Минобороны России. ВСУ потеряли около 430 человек на четырех направлениях.
«ВСУ продолжали безуспешные попытки наступления», — сообщило ведомство. Украинские потери составили около 430 солдат на южнодонецком, запорожском, донецком и краснолиманском направлениях.
В Минобороны сообщили, что российские военнослужащие предотвратили два удара украинских подразделений 37-й бригады морской пехоты недалеко от населенных пунктов Новодонецкое и Макаровка на южнодонецком направлении. Российские силы поразили бронетехнику противника.
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