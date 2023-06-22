В Свердловской области упали цены на помидоры и лук

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Повседневная жизнь. Пермь, овощи, продуктовый магазин, овощной прилавок
В свердловских магазинах подешевели овощи Фото:

За последнюю неделю в Свердловской области подешевели помидоры, лук, капуста и свекла. Информация об этом появилась на сайте Свердловскстата.

Заметнее всего подешевел килограмм помидоров: 123 рубля — на 10,84% меньше, чем на 13 июня 2023 года. Стоимость одного килограмма капусты упала на 9,99% — до 51 рубля за килограмм. Свекла подешевела на 3,52% — до 50 рублей. Цена лука репчатого упала на 2,05%. В свердловских магазинах он в среднем стоит 63 рубля за килограмм.

Также аналитики заметили небольшой рост стоимости моркови и огурцов. Килограмм моркови подорожал на 1,92% и стоит 59 рублей. Огурцы подорожали до 115 рублей (+0,33%).

Ранее URA.RU сообщало, что в магазинах на Среднем Урале выросли цены на овощи. Больше всех подорожал лук (+7,81%).

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За последнюю неделю в Свердловской области подешевели помидоры, лук, капуста и свекла. Информация об этом появилась на сайте Свердловскстата. Заметнее всего подешевел килограмм помидоров: 123 рубля — на 10,84% меньше, чем на 13 июня 2023 года. Стоимость одного килограмма капусты упала на 9,99% — до 51 рубля за килограмм. Свекла подешевела на 3,52% — до 50 рублей. Цена лука репчатого упала на 2,05%. В свердловских магазинах он в среднем стоит 63 рубля за килограмм. Также аналитики заметили небольшой рост стоимости моркови и огурцов. Килограмм моркови подорожал на 1,92% и стоит 59 рублей. Огурцы подорожали до 115 рублей (+0,33%). Ранее URA.RU сообщало, что в магазинах на Среднем Урале выросли цены на овощи. Больше всех подорожал лук (+7,81%).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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