В Свердловской области упали цены на помидоры и лук

В свердловских магазинах подешевели овощи Фото: Сергей Русанов © URA.RU

За последнюю неделю в Свердловской области подешевели помидоры, лук, капуста и свекла. Информация об этом появилась на сайте Свердловскстата.

Заметнее всего подешевел килограмм помидоров: 123 рубля — на 10,84% меньше, чем на 13 июня 2023 года. Стоимость одного килограмма капусты упала на 9,99% — до 51 рубля за килограмм. Свекла подешевела на 3,52% — до 50 рублей. Цена лука репчатого упала на 2,05%. В свердловских магазинах он в среднем стоит 63 рубля за килограмм.

Также аналитики заметили небольшой рост стоимости моркови и огурцов. Килограмм моркови подорожал на 1,92% и стоит 59 рублей. Огурцы подорожали до 115 рублей (+0,33%).

Ранее URA.RU сообщало, что в магазинах на Среднем Урале выросли цены на овощи. Больше всех подорожал лук (+7,81%).