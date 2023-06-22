Инсайдер: учитель года Костылева откажется от мандата в Тюменской гордуме

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего зам губернатора Пугина Сергея. Курган, чиновница, ежедневник, блокнот, женские руки, наручные часы, шариковая ручка
Победитель конкурса «Учитель года» Костылева подставила реготделение ЕР Фото:

Учитель года России Екатерина Костылева откажется от мандата в Тюменскую гордуму, срывая обновление состава депутатов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к тюменской политтусовке.

«Местное отделение ЕР делало на Костылеву ставку как на новую и медийную персону, привлекательную для электората. Но та, уже выиграв праймериз, передумала, подставив тем самым единороссов. Она планирует дальше развиваться в сфере преподавания», — поделился источник агентства.

На предварительном голосовании «Единой России» Костылева заняла третье место. Ей уже гарантировали мандат в городскую думу.

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Учитель года России Екатерина Костылева откажется от мандата в Тюменскую гордуму, срывая обновление состава депутатов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к тюменской политтусовке. «Местное отделение ЕР делало на Костылеву ставку как на новую и медийную персону, привлекательную для электората. Но та, уже выиграв праймериз, передумала, подставив тем самым единороссов. Она планирует дальше развиваться в сфере преподавания», — поделился источник агентства. На предварительном голосовании «Единой России» Костылева заняла третье место. Ей уже гарантировали мандат в городскую думу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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