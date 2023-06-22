Инсайдер: учитель года Костылева откажется от мандата в Тюменской гордуме

22 июня 2023 в 19:01 Размер текста - 17 +

Победитель конкурса «Учитель года» Костылева подставила реготделение ЕР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Учитель года России Екатерина Костылева откажется от мандата в Тюменскую гордуму, срывая обновление состава депутатов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к тюменской политтусовке. «Местное отделение ЕР делало на Костылеву ставку как на новую и медийную персону, привлекательную для электората. Но та, уже выиграв праймериз, передумала, подставив тем самым единороссов. Она планирует дальше развиваться в сфере преподавания», — поделился источник агентства. На предварительном голосовании «Единой России» Костылева заняла третье место. Ей уже гарантировали мандат в городскую думу.

Учитель года России Екатерина Костылева откажется от мандата в Тюменскую гордуму, срывая обновление состава депутатов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к тюменской политтусовке. «Местное отделение ЕР делало на Костылеву ставку как на новую и медийную персону, привлекательную для электората. Но та, уже выиграв праймериз, передумала, подставив тем самым единороссов. Она планирует дальше развиваться в сфере преподавания», — поделился источник агентства. На предварительном голосовании «Единой России» Костылева заняла третье место. Ей уже гарантировали мандат в городскую думу.