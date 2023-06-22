Челябинский завод произведет в Казахстане подъемные краны. Видео

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Виды города. Челябинск, подъемный кран, кран, недвижимость, строительство, башенный кран, стройка, новостройка, многоэтажное строительство
Челябинские краны начнут собирать в Казахстане Фото:

Завод «Уралкран» из Челябинска займется производством подъемных кранов в Северо-Казахстанской области Казахстана. Как сообщил глава региона Айдарбек Сапаров, ввод цехов в эксплуатацию намечен на 2025 год.

«Есть договор с челябинским заводом „Уралкран“. Они уже открыли ТОО „Казкран“ от своего предприятия», — отметил Сапаров.

Как отметило информагентство Sputnik, для производства выделен участок. Предприятие стало резидентом свободной экономической зоны.

Глава региона Айдарбек Сапаров отметил также, что в Петропавловске ведется сборка мотоциклов «Урал». В 2022 году в Казахстане собрали 600 машин, планы на 2023 год выше — тысяча мотоциклов.

О развитии экономических и культурных связей с регионами Казахстана губернатор Алексей Текслер говорил в ходе визита в республику в мае. Глава региона обсудил вопросы запуска регулярного авиасообщения между Челябинском и Астаной.

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Завод «Уралкран» из Челябинска займется производством подъемных кранов в Северо-Казахстанской области Казахстана. Как сообщил глава региона Айдарбек Сапаров, ввод цехов в эксплуатацию намечен на 2025 год. «Есть договор с челябинским заводом „Уралкран“. Они уже открыли ТОО „Казкран“ от своего предприятия», — отметил Сапаров. Как отметило информагентство Sputnik, для производства выделен участок. Предприятие стало резидентом свободной экономической зоны. Глава региона Айдарбек Сапаров отметил также, что в Петропавловске ведется сборка мотоциклов «Урал». В 2022 году в Казахстане собрали 600 машин, планы на 2023 год выше — тысяча мотоциклов. О развитии экономических и культурных связей с регионами Казахстана губернатор Алексей Текслер говорил в ходе визита в республику в мае. Глава региона обсудил вопросы запуска регулярного авиасообщения между Челябинском и Астаной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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