Челябинские краны начнут собирать в Казахстане Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Завод «Уралкран» из Челябинска займется производством подъемных кранов в Северо-Казахстанской области Казахстана. Как сообщил глава региона Айдарбек Сапаров, ввод цехов в эксплуатацию намечен на 2025 год.

«Есть договор с челябинским заводом „Уралкран“. Они уже открыли ТОО „Казкран“ от своего предприятия», — отметил Сапаров.

Как отметило информагентство Sputnik, для производства выделен участок. Предприятие стало резидентом свободной экономической зоны.

Глава региона Айдарбек Сапаров отметил также, что в Петропавловске ведется сборка мотоциклов «Урал». В 2022 году в Казахстане собрали 600 машин, планы на 2023 год выше — тысяча мотоциклов.

О развитии экономических и культурных связей с регионами Казахстана губернатор Алексей Текслер говорил в ходе визита в республику в мае. Глава региона обсудил вопросы запуска регулярного авиасообщения между Челябинском и Астаной.