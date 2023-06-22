Президент Польши Анджей Дуда был освистан на открытии Европейских игр во время своего выступления. 21 июня в польском городе Краков состоялась церемония открытия Европейских игр, на которых пройдет квалификация на Олимпиаду 2024 года во Франции в Париже.
«Президента Польши Дуду освистали на открытии Европейских игр в Кракове», — говорится в сообщении РИА Новости. Отмечается, что министр госактивов Яцек Сасин также был освистан. По его мнению, политические «хейтеры» пытались сорвать открытие Игр.
Организаторам мероприятия пришлось включать субтитры во время выступления Яцека Сасина. Отмечается, что подобное поведение зрителей связано с решением польского президента о назначении лидера правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского единственным вице-премьером.
Европейские игры будут продолжаться до 2 июля. Состоится 29 соревнований по летним видам спорта. Первые медали турнира будут вручены 22 июня.
Ранее глава МОК Томас Бах назвал настоящей дискриминацией решение Польши отказать российским фехтовальщикам в выдачи визы. По его словам, никто не хочет, чтобы спортсмены «страдали из-за действий своего правительства».
Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.