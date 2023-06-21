21 июня 2023

Власти Нижневартовска собираются привлечь в город новых застройщиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Жк Горизонт. Тюмень , строительство, жк горизонт
Для выполнения плана по расселению власти Нижневартовска привлекут новых застройщиков Фото:

Власти Нижневартовска (ХМАО) планируют привлечь в город новых застройщиков из-за уменьшения объемов строительства прежнего лидера на рынке — компании «Нижневартовскстройдетали». Об этом заявил вице-мэр Виктор Ситников в ходе заседания окружного координационного совета представительных органов власти, передает корреспондент URA.RU.

«У нас сложная ситуация с компанией „Нижневартовскстройдеталь“. Чтобы выполнить обязательства по сносу и расселению жителей из аварийного жилья, придется привлечь к строительству домов новых застройщиков», — сказал Ситников.

На координационном совете прозвучало, что на реализацию программы «Развитие жилищной сферы» в Нижневартовске в 2023 году выделено 195 млн рублей. На эти средства власти закупят жилье для переселения вартовчан из аварийных домов: новые квартиры получат 89 человек.

Ранее URA.RU сообщало, что у компании «Нижневартовскстройдеталь» возникли проблемы с выплатой заработной платы сотрудникам. На руководителя организации завели административное дело.

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Власти Нижневартовска (ХМАО) планируют привлечь в город новых застройщиков из-за уменьшения объемов строительства прежнего лидера на рынке — компании «Нижневартовскстройдетали». Об этом заявил вице-мэр Виктор Ситников в ходе заседания окружного координационного совета представительных органов власти, передает корреспондент URA.RU. «У нас сложная ситуация с компанией „Нижневартовскстройдеталь“. Чтобы выполнить обязательства по сносу и расселению жителей из аварийного жилья, придется привлечь к строительству домов новых застройщиков», — сказал Ситников. На координационном совете прозвучало, что на реализацию программы «Развитие жилищной сферы» в Нижневартовске в 2023 году выделено 195 млн рублей. На эти средства власти закупят жилье для переселения вартовчан из аварийных домов: новые квартиры получат 89 человек. Ранее URA.RU сообщало, что у компании «Нижневартовскстройдеталь» возникли проблемы с выплатой заработной платы сотрудникам. На руководителя организации завели административное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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