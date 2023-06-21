Власти Нижневартовска собираются привлечь в город новых застройщиков

22 июня 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Для выполнения плана по расселению власти Нижневартовска привлекут новых застройщиков Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти Нижневартовска (ХМАО) планируют привлечь в город новых застройщиков из-за уменьшения объемов строительства прежнего лидера на рынке — компании «Нижневартовскстройдетали». Об этом заявил вице-мэр Виктор Ситников в ходе заседания окружного координационного совета представительных органов власти, передает корреспондент URA.RU. «У нас сложная ситуация с компанией „Нижневартовскстройдеталь“. Чтобы выполнить обязательства по сносу и расселению жителей из аварийного жилья, придется привлечь к строительству домов новых застройщиков», — сказал Ситников. На координационном совете прозвучало, что на реализацию программы «Развитие жилищной сферы» в Нижневартовске в 2023 году выделено 195 млн рублей. На эти средства власти закупят жилье для переселения вартовчан из аварийных домов: новые квартиры получат 89 человек. Ранее URA.RU сообщало, что у компании «Нижневартовскстройдеталь» возникли проблемы с выплатой заработной платы сотрудникам. На руководителя организации завели административное дело.

Власти Нижневартовска (ХМАО) планируют привлечь в город новых застройщиков из-за уменьшения объемов строительства прежнего лидера на рынке — компании «Нижневартовскстройдетали». Об этом заявил вице-мэр Виктор Ситников в ходе заседания окружного координационного совета представительных органов власти, передает корреспондент URA.RU. «У нас сложная ситуация с компанией „Нижневартовскстройдеталь“. Чтобы выполнить обязательства по сносу и расселению жителей из аварийного жилья, придется привлечь к строительству домов новых застройщиков», — сказал Ситников. На координационном совете прозвучало, что на реализацию программы «Развитие жилищной сферы» в Нижневартовске в 2023 году выделено 195 млн рублей. На эти средства власти закупят жилье для переселения вартовчан из аварийных домов: новые квартиры получат 89 человек. Ранее URA.RU сообщало, что у компании «Нижневартовскстройдеталь» возникли проблемы с выплатой заработной платы сотрудникам. На руководителя организации завели административное дело.