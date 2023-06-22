Sky News: найдены две части пропавшего в Атлантике батискафа 22 июня 2023 в 22:37 Размер текста - 17 + Найденные обломки в Атлантическом океане принадлежат батискафу «Титан» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Рядом с «Титаником» пропал батискаф «Титан» с людьми на борту Найденные обломки в Атлантике принадлежат пропавшему батискафу «Титан». Об этом сообщил эксперт-спасатель Дэвид Мирнс. Он определил обломки, как посадочную раму и заднюю крышку батискафа. «Задняя крышка — это „заостренный конец“, называемый обтекателем. Посадочная рама — это то, на чем „сидит“ субмарина», — заявил Мирнс Sky News . По его словам, с конструкцией подводного аппарата произошло что-то очень плохое. Ранее 19 июня стало известно, что подводный аппарат с пятью туристами исчез в Атлантическом океане. В батискафе находился британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Подводный аппарат был предназначен для доставки туристов к затонувшему лайнеру «Титаник». По предварительным данным, сегодня, 22 июня, у туристов должен был закончиться запас кислорода. Найденные обломки в Атлантике принадлежат пропавшему батискафу «Титан». Об этом сообщил эксперт-спасатель Дэвид Мирнс. Он определил обломки, как посадочную раму и заднюю крышку батискафа. «Задняя крышка — это „заостренный конец“, называемый обтекателем. Посадочная рама — это то, на чем „сидит“ субмарина», — заявил Мирнс Sky News. По его словам, с конструкцией подводного аппарата произошло что-то очень плохое. Ранее 19 июня стало известно, что подводный аппарат с пятью туристами исчез в Атлантическом океане. В батискафе находился британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Подводный аппарат был предназначен для доставки туристов к затонувшему лайнеру «Титаник». По предварительным данным, сегодня, 22 июня, у туристов должен был закончиться запас кислорода. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям