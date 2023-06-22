Reuters: ООН внесла Россию в «список позора»

22 июня 2023 в 23:02 Размер текста - 17 +

Россия оказалась в списке стран «позора», который подготовил Антониу Гутерриш Фото: wikipedia.org/White House новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Организация Объединенных Наций (ООН) внесла Россию в список «позорных стран» за якобы убийства детей. Об этом следует из доклада Совета безопасности ООН. «Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обвинил Россию в убийстве 136 детей в Украине в 2022 году, добавив ее вооруженные силы в «позорный список», — следует из доклада Совета безопасности ООН. С документом ознакомилось издание Reuters. В ООН отказались от комментариев доклада, который подготовил генеральный секретарь организации. «У меня нет каких-либо заявлений или комментариев по докладу, который направлен государствам — членам Совета безопасности ООН, он еще не опубликован. Как ожидается, он будет опубликован во вторник 27 июня», — заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, его слова приводит ТАСС. Страны Запада постоянно выдвигают против России неподтвержденные и необоснованные обвинения. При этом Украина продолжает совершать военные преступления. Так, Киев ежедневно наносит удары по гражданским объектам в зоне спецоперации и за ее пределами. Например, ВСУ в мае ударили беспилотниками по гражданским зданиям в Москве. В пострадавших районах была объявлена эвакуация. Во время освобождения Бахмута (Артемовска) Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали мирное население как живой щит. Об этом рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Также Украина наносит удары по территориям, которые не входят в зону спецоперации. В мае жители Шебекино в Белгородской области неоднократно сообщали о прилетах. URA.RU делало фотоподборку последствий обстрела гражданских объектов. Также украинские диверсанты нападали на Брянскую область. Тогда под удар попали как минимум две девочки, которых спас мальчик Федор, укрыв в лесу. Сам он получил ранение, но выжил. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что российская армия не ставит своей целью уничтожение гражданских объектов, а поражает точными ударами только военную инфрастуктуру Украины. Власти России неоднократно обращались к западным странам с требованием провести расследование военных преступлений ВСУ. Однако США и их союзники продолжают игнорировать происходящее, поддерживая киевский режим. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Организация Объединенных Наций (ООН) внесла Россию в список «позорных стран» за якобы убийства детей. Об этом следует из доклада Совета безопасности ООН. «Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обвинил Россию в убийстве 136 детей в Украине в 2022 году, добавив ее вооруженные силы в «позорный список», — следует из доклада Совета безопасности ООН. С документом ознакомилось издание Reuters. В ООН отказались от комментариев доклада, который подготовил генеральный секретарь организации. «У меня нет каких-либо заявлений или комментариев по докладу, который направлен государствам — членам Совета безопасности ООН, он еще не опубликован. Как ожидается, он будет опубликован во вторник 27 июня», — заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, его слова приводит ТАСС. Страны Запада постоянно выдвигают против России неподтвержденные и необоснованные обвинения. При этом Украина продолжает совершать военные преступления. Так, Киев ежедневно наносит удары по гражданским объектам в зоне спецоперации и за ее пределами. Например, ВСУ в мае ударили беспилотниками по гражданским зданиям в Москве. В пострадавших районах была объявлена эвакуация. Во время освобождения Бахмута (Артемовска) Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали мирное население как живой щит. Об этом рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Также Украина наносит удары по территориям, которые не входят в зону спецоперации. В мае жители Шебекино в Белгородской области неоднократно сообщали о прилетах. URA.RU делало фотоподборку последствий обстрела гражданских объектов. Также украинские диверсанты нападали на Брянскую область. Тогда под удар попали как минимум две девочки, которых спас мальчик Федор, укрыв в лесу. Сам он получил ранение, но выжил. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что российская армия не ставит своей целью уничтожение гражданских объектов, а поражает точными ударами только военную инфрастуктуру Украины. Власти России неоднократно обращались к западным странам с требованием провести расследование военных преступлений ВСУ. Однако США и их союзники продолжают игнорировать происходящее, поддерживая киевский режим.