Боец ЧВК «Вагнер» раскрыл подлую тактику ВСУ в Бахмуте

Боец ЧВК «Вагнер»: ВСУ в Артемовске используют мирных жителей в качестве живого щита

06 февраля 2023 в 03:14 Размер текста - 17 +

Украинские военные размещают артиллерию в жилых кварталах Бахмута Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Бахмуте (Артемовске) используют мирное население в качестве живого щита и ставят на пути наступающих российских военных заслоны из плохо подготовленных бойцов. О такой тактике украинских военных рассказал боец ЧВК «Вагнер». «Украинские боевики снова и снова продолжают применять одну и ту же тактику — цепляться за застройку и превращать города и поселки в укрепленные пункты. Нередко используя мирных жителей в качестве живого щита», — пишут «Известия» со ссылкой на рассказ военного. По его словам, бойцы «Вагнера» не раз встречали мирных жителей на соседних этажах с украинскими огневыми точками или в домах, которые стоят перед украинскими укреплениями — на пути наступающих отрядов. Кроме того, украинские боевики оставляют на пути наступающих заслоны из мобилизованных и плохо подготовленных бойцов, отводя назад мотивированные части и иностранцев. «Боятся идти, потому что они понимают: это билет в один конец», — добавил представитель ЧВК. Как утверждает собеседник, за мобилизованными стоят заградительные отряды, которые не дают им отступать Российская армия готовится взять Бахмут в огневое кольцо. Киев начал стягивать резервы на это направление. При этом, по мнению политолога Маркова, президент Украины Владимир Зеленский готов пожертвовать в Бахмуте десятками тысяч солдат ВСУ ради политической выгоды. Кроме того, украинские военнослужащие используют гражданских для разведки в городе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Бахмуте (Артемовске) используют мирное население в качестве живого щита и ставят на пути наступающих российских военных заслоны из плохо подготовленных бойцов. О такой тактике украинских военных рассказал боец ЧВК «Вагнер». «Украинские боевики снова и снова продолжают применять одну и ту же тактику — цепляться за застройку и превращать города и поселки в укрепленные пункты. Нередко используя мирных жителей в качестве живого щита», — пишут «Известия» со ссылкой на рассказ военного. По его словам, бойцы «Вагнера» не раз встречали мирных жителей на соседних этажах с украинскими огневыми точками или в домах, которые стоят перед украинскими укреплениями — на пути наступающих отрядов. Кроме того, украинские боевики оставляют на пути наступающих заслоны из мобилизованных и плохо подготовленных бойцов, отводя назад мотивированные части и иностранцев. «Боятся идти, потому что они понимают: это билет в один конец», — добавил представитель ЧВК. Как утверждает собеседник, за мобилизованными стоят заградительные отряды, которые не дают им отступать Российская армия готовится взять Бахмут в огневое кольцо. Киев начал стягивать резервы на это направление. При этом, по мнению политолога Маркова, президент Украины Владимир Зеленский готов пожертвовать в Бахмуте десятками тысяч солдат ВСУ ради политической выгоды. Кроме того, украинские военнослужащие используют гражданских для разведки в городе.