В Челябинске загорелась «свечой памяти» телебашня. Видео

23 июня 2023 в 00:24 Размер текста - 17 +

На челябинской телебашне загорелись огни в честь Дня памяти и скорби Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В честь Дня памяти и скорби 22 июня на челябинской телебашне загорелась «Свеча памяти». Видео архитектурно-художественной подсветки записал корреспондент URA.RU. «Очень красиво. Она действительно „горит“, как свеча. Хорошо видны слова „Никто не забыт, ничто не забыто“ и другие символы Великой Победы», — передает корреспондент URA.RU. Ранее в мэрии Челябинска URA.RU сообщали, что в день начала Великой Отечественной войны челябинская телебашня станет «Свечой памяти». Символы Победы будут видны до 01:00 23 июня.

В честь Дня памяти и скорби 22 июня на челябинской телебашне загорелась «Свеча памяти». Видео архитектурно-художественной подсветки записал корреспондент URA.RU. «Очень красиво. Она действительно „горит“, как свеча. Хорошо видны слова „Никто не забыт, ничто не забыто“ и другие символы Великой Победы», — передает корреспондент URA.RU. Ранее в мэрии Челябинска URA.RU сообщали, что в день начала Великой Отечественной войны челябинская телебашня станет «Свечой памяти». Символы Победы будут видны до 01:00 23 июня.