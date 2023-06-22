22 июня 2023

В Челябинске загорелась «свечой памяти» телебашня. Видео

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Алексей Текслер на челябинском РТПЦ и акции Зажги телебашню. Челябинск, телевидение, телебашня, подсветка телебашни
На челябинской телебашне загорелись огни в честь Дня памяти и скорби Фото:

В честь Дня памяти и скорби 22 июня на челябинской телебашне загорелась «Свеча памяти». Видео архитектурно-художественной подсветки записал корреспондент URA.RU.

«Очень красиво. Она действительно „горит“, как свеча. Хорошо видны слова „Никто не забыт, ничто не забыто“ и другие символы Великой Победы», — передает корреспондент URA.RU.

Ранее в мэрии Челябинска URA.RU сообщали, что в день начала Великой Отечественной войны челябинская телебашня станет «Свечой памяти». Символы Победы будут видны до 01:00 23 июня.

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В честь Дня памяти и скорби 22 июня на челябинской телебашне загорелась «Свеча памяти». Видео архитектурно-художественной подсветки записал корреспондент URA.RU. «Очень красиво. Она действительно „горит“, как свеча. Хорошо видны слова „Никто не забыт, ничто не забыто“ и другие символы Великой Победы», — передает корреспондент URA.RU. Ранее в мэрии Челябинска URA.RU сообщали, что в день начала Великой Отечественной войны челябинская телебашня станет «Свечой памяти». Символы Победы будут видны до 01:00 23 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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