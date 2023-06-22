22 июня 2023

Нетаньяху назвал главный страх Израиля из-за поставок вооружения Украине

Нетаньяху: любое вооружение, переданное Украине, будет использовано против Израиля
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, нетаньяху биньямин
Нетьяху: скопление западного оружия у границ страны отбивает желание помогать Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Одной из причин нежелания Израиля помогать Украине является оружие, переданное Западом ВСУ, постепенно появляющееся у границ страны. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил опасение, что израильское вооружение таким же образом может попасть в руки Ирана.

«Мы обеспокоены, что любые системы [вооружений], которые мы дадим Украине, могут быть использованы против нас, поскольку они могут попасть в иранские руки. Кстати говоря, это не теоретическая возможность. Это на деле уже случилось с западными противотанковыми вооружениями, которые мы теперь находим у наших границ. Так что тут мы должны действовать очень осторожно», — так Нетьяху объяснил позицию государства. Его комментарий передает газета The Jerusalem Post.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак выразил недовольство, что Израиль сохраняет нейтралитет в конфликте с РФ. По его мнению, Израиль должен помочь в защите от иранских беспилотников, которые якобы получает Россия. Израильский министр иностранных дел Эли Коэн утверждал, что Иерусалим не оказывает военную поддержку Украине, так как опасается влияния России на Ближнем Востоке.

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Одной из причин нежелания Израиля помогать Украине является оружие, переданное Западом ВСУ, постепенно появляющееся у границ страны. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил опасение, что израильское вооружение таким же образом может попасть в руки Ирана. «Мы обеспокоены, что любые системы [вооружений], которые мы дадим Украине, могут быть использованы против нас, поскольку они могут попасть в иранские руки. Кстати говоря, это не теоретическая возможность. Это на деле уже случилось с западными противотанковыми вооружениями, которые мы теперь находим у наших границ. Так что тут мы должны действовать очень осторожно», — так Нетьяху объяснил позицию государства. Его комментарий передает газета The Jerusalem Post. Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак выразил недовольство, что Израиль сохраняет нейтралитет в конфликте с РФ. По его мнению, Израиль должен помочь в защите от иранских беспилотников, которые якобы получает Россия. Израильский министр иностранных дел Эли Коэн утверждал, что Иерусалим не оказывает военную поддержку Украине, так как опасается влияния России на Ближнем Востоке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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