Нетаньяху назвал главный страх Израиля из-за поставок вооружения Украине

Нетаньяху: любое вооружение, переданное Украине, будет использовано против Израиля

23 июня 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Нетьяху: скопление западного оружия у границ страны отбивает желание помогать Украине Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Одной из причин нежелания Израиля помогать Украине является оружие, переданное Западом ВСУ, постепенно появляющееся у границ страны. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил опасение, что израильское вооружение таким же образом может попасть в руки Ирана. «Мы обеспокоены, что любые системы [вооружений], которые мы дадим Украине, могут быть использованы против нас, поскольку они могут попасть в иранские руки. Кстати говоря, это не теоретическая возможность. Это на деле уже случилось с западными противотанковыми вооружениями, которые мы теперь находим у наших границ. Так что тут мы должны действовать очень осторожно», — так Нетьяху объяснил позицию государства. Его комментарий передает газета The Jerusalem Post. Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак выразил недовольство, что Израиль сохраняет нейтралитет в конфликте с РФ. По его мнению, Израиль должен помочь в защите от иранских беспилотников, которые якобы получает Россия. Израильский министр иностранных дел Эли Коэн утверждал, что Иерусалим не оказывает военную поддержку Украине, так как опасается влияния России на Ближнем Востоке.

Одной из причин нежелания Израиля помогать Украине является оружие, переданное Западом ВСУ, постепенно появляющееся у границ страны. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил опасение, что израильское вооружение таким же образом может попасть в руки Ирана. «Мы обеспокоены, что любые системы [вооружений], которые мы дадим Украине, могут быть использованы против нас, поскольку они могут попасть в иранские руки. Кстати говоря, это не теоретическая возможность. Это на деле уже случилось с западными противотанковыми вооружениями, которые мы теперь находим у наших границ. Так что тут мы должны действовать очень осторожно», — так Нетьяху объяснил позицию государства. Его комментарий передает газета The Jerusalem Post. Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак выразил недовольство, что Израиль сохраняет нейтралитет в конфликте с РФ. По его мнению, Израиль должен помочь в защите от иранских беспилотников, которые якобы получает Россия. Израильский министр иностранных дел Эли Коэн утверждал, что Иерусалим не оказывает военную поддержку Украине, так как опасается влияния России на Ближнем Востоке.