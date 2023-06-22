22 июня 2023

«Ведомости» узнали, как в клиниках РФ внедряют виртуальную психотерапию

Психиатр Бениашвили: технология виртуальной реальности используется для лечения психических расстройств
© Служба новостей «URA.RU»
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В Москве начали использовать технологию виртуальной реальности для помощи пациентам Фото:

В Москве для работы с пациентами с симптомами апатии, утомления и ухудшения настроения начали использовать технологию виртуальной реальности. Об этом рассказал психиатр «Центра патологии речи и нейрореабилитации департамента здравоохранения Москвы», сотрудник лаборатории психофармакологии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» Аллан Бениашвили.

Проект был создан российским подразделением Boeing три года назад с целью быстрого восстановления психического и когнитивного истощения у пилотов и диспетчеров, рассказал Бениашвили «Ведомостям». Сегодня «Научный центр психического здоровья» с помощью этих разработок бесплатно помогает пациентам стационара справиться с последствиями длительного лечения в больничных условиях.

В результате первого эксперимента, в котором приняли участие 40 человек, у пациентов снизились показатели депрессии, тревоги, усталости и стресса. Психиатр рассказал, что во время сессий участники эксперимента в шлеме виртуальной реальности на 30 минут погружались в ландшафты горной местности и другие сценарии. Во время «процедуры» пациент располагался внутри кресла-кокона и проходил практику релаксации с элементами телесной терапии и работы с эмоциями и образами.

Психиатр кандидат медицинских наук Вероника Сысоева рассказала, как самостоятельно выявить депрессию. По ее словам, симптомами являются, в том числе, невозможность выполнять свои привычные функции, такие как посещение работы и учебы, а также избегание общения с близкими людьми.

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В Москве для работы с пациентами с симптомами апатии, утомления и ухудшения настроения начали использовать технологию виртуальной реальности. Об этом рассказал психиатр «Центра патологии речи и нейрореабилитации департамента здравоохранения Москвы», сотрудник лаборатории психофармакологии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» Аллан Бениашвили. Проект был создан российским подразделением Boeing три года назад с целью быстрого восстановления психического и когнитивного истощения у пилотов и диспетчеров, рассказал Бениашвили «Ведомостям». Сегодня «Научный центр психического здоровья» с помощью этих разработок бесплатно помогает пациентам стационара справиться с последствиями длительного лечения в больничных условиях. В результате первого эксперимента, в котором приняли участие 40 человек, у пациентов снизились показатели депрессии, тревоги, усталости и стресса. Психиатр рассказал, что во время сессий участники эксперимента в шлеме виртуальной реальности на 30 минут погружались в ландшафты горной местности и другие сценарии. Во время «процедуры» пациент располагался внутри кресла-кокона и проходил практику релаксации с элементами телесной терапии и работы с эмоциями и образами. Психиатр кандидат медицинских наук Вероника Сысоева рассказала, как самостоятельно выявить депрессию. По ее словам, симптомами являются, в том числе, невозможность выполнять свои привычные функции, такие как посещение работы и учебы, а также избегание общения с близкими людьми.
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