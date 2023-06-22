Госдума предложила оптом закупать дорогостоящие лекарства

23 июня 2023 в 05:16 Размер текста - 17 +

Поправки в ФЗ-44 могут открыть возможность для масштабных закупок лекарств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России могут разрешить масштабные закупки лекарств для пациентов, которым их назначила врачебная комиссия. Это позволит снизить цену на единицу приобретаемого лекарственного препарата и облегчит работу контрактных служб. С данной инициативой выступили в Госдуме РФ. «Это разумное решение, которое поможет оптимизировать процедуру закупок. Кроме того, приобретая препараты по торговым наименованиям в большом объеме, госзаказчики получат возможность обсуждать с поставщиком различные варианты скидок», — приводит « Коммерсант» слова сопредседателя Всероссийского союза пациентов Юрия Жулева. По оценке депутата Госдумы Айрата Фаррахова, направившего письмо с данной инициативой в правительство, разовые закупки лекарства для каждого пациента увеличивают нагрузку на контрактные службы и вызывают разнобой в ценах закупки одних и тех же препаратов. Для этого он предложил внести поправки в две статьи ФЗ-44, позволяющие госзаказчикам группировать такие закупки и приобретать препарат сразу для нескольких пациентов. Ранее URA.RU сообщало о планах владельцев аптечного бизнеса поднять на 20% цены на лекарства. Увеличение цен на препараты будут возможны в случае, если Госдума введет законопроект, ограничивающий бонусы за продвижение лекарственных препаратов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России могут разрешить масштабные закупки лекарств для пациентов, которым их назначила врачебная комиссия. Это позволит снизить цену на единицу приобретаемого лекарственного препарата и облегчит работу контрактных служб. С данной инициативой выступили в Госдуме РФ. «Это разумное решение, которое поможет оптимизировать процедуру закупок. Кроме того, приобретая препараты по торговым наименованиям в большом объеме, госзаказчики получат возможность обсуждать с поставщиком различные варианты скидок», — приводит «Коммерсант» слова сопредседателя Всероссийского союза пациентов Юрия Жулева. По оценке депутата Госдумы Айрата Фаррахова, направившего письмо с данной инициативой в правительство, разовые закупки лекарства для каждого пациента увеличивают нагрузку на контрактные службы и вызывают разнобой в ценах закупки одних и тех же препаратов. Для этого он предложил внести поправки в две статьи ФЗ-44, позволяющие госзаказчикам группировать такие закупки и приобретать препарат сразу для нескольких пациентов. Ранее URA.RU сообщало о планах владельцев аптечного бизнеса поднять на 20% цены на лекарства. Увеличение цен на препараты будут возможны в случае, если Госдума введет законопроект, ограничивающий бонусы за продвижение лекарственных препаратов.