22 июня 2023

Госдума предложила оптом закупать дорогостоящие лекарства

© Служба новостей «URA.RU»
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Аптека. Челябинск, аптека, лекарства, фармацевт, фармацевтика, провизор
Поправки в ФЗ-44 могут открыть возможность для масштабных закупок лекарств Фото:

В России могут разрешить масштабные закупки лекарств для пациентов, которым их назначила врачебная комиссия. Это позволит снизить цену на единицу приобретаемого лекарственного препарата и облегчит работу контрактных служб. С данной инициативой выступили в Госдуме РФ.

«Это разумное решение, которое поможет оптимизировать процедуру закупок. Кроме того, приобретая препараты по торговым наименованиям в большом объеме, госзаказчики получат возможность обсуждать с поставщиком различные варианты скидок», — приводит «Коммерсант» слова сопредседателя Всероссийского союза пациентов Юрия Жулева.

По оценке депутата Госдумы Айрата Фаррахова, направившего письмо с данной инициативой в правительство, разовые закупки лекарства для каждого пациента увеличивают нагрузку на контрактные службы и вызывают разнобой в ценах закупки одних и тех же препаратов. Для этого он предложил внести поправки в две статьи ФЗ-44, позволяющие госзаказчикам группировать такие закупки и приобретать препарат сразу для нескольких пациентов.

Ранее URA.RU сообщало о планах владельцев аптечного бизнеса поднять на 20% цены на лекарства. Увеличение цен на препараты будут возможны в случае, если Госдума введет законопроект, ограничивающий бонусы за продвижение лекарственных препаратов.

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В России могут разрешить масштабные закупки лекарств для пациентов, которым их назначила врачебная комиссия. Это позволит снизить цену на единицу приобретаемого лекарственного препарата и облегчит работу контрактных служб. С данной инициативой выступили в Госдуме РФ. «Это разумное решение, которое поможет оптимизировать процедуру закупок. Кроме того, приобретая препараты по торговым наименованиям в большом объеме, госзаказчики получат возможность обсуждать с поставщиком различные варианты скидок», — приводит «Коммерсант» слова сопредседателя Всероссийского союза пациентов Юрия Жулева. По оценке депутата Госдумы Айрата Фаррахова, направившего письмо с данной инициативой в правительство, разовые закупки лекарства для каждого пациента увеличивают нагрузку на контрактные службы и вызывают разнобой в ценах закупки одних и тех же препаратов. Для этого он предложил внести поправки в две статьи ФЗ-44, позволяющие госзаказчикам группировать такие закупки и приобретать препарат сразу для нескольких пациентов. Ранее URA.RU сообщало о планах владельцев аптечного бизнеса поднять на 20% цены на лекарства. Увеличение цен на препараты будут возможны в случае, если Госдума введет законопроект, ограничивающий бонусы за продвижение лекарственных препаратов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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