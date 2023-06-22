Курганским пенсионерам дают надбавку за работу в селе

23 июня 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

Курганским пенсионерам добавляют почти две тысячи рублей к выплатам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Более десятка тысяч жителей Курганской области получают надбавку к пенсии за работу в сфере сельского хозяйства. Об этом сообщается на официальном сайте Социального фонда России. «10 328 жителей Курганской области получают надбавку к пенсии за длительный стаж работы в сельском хозяйстве. Размер доплаты в 2023 году составляет почти 1 892 рублей. Это 25 процентов от размера фиксированной выплаты», — указано на сайте. Такую надбавку получают пенсионеры по старости или инвалидности, если они не работают и проживают в сельской местности. Для расчета стажа учитывается работа в растениеводстве, животноводстве и рыбоводстве. Необходимый стаж работы — не менее 30 лет. Доплата за сельскохозяйственный стаж будет прекращена при трудоустройстве. Вернуть ее можно после увольнения. Ранее URA.RU писало, что курганским пенсионерам изменили размер выплат. Неработающим жителям увеличили выплат почти на 5%.

Более десятка тысяч жителей Курганской области получают надбавку к пенсии за работу в сфере сельского хозяйства. Об этом сообщается на официальном сайте Социального фонда России. «10 328 жителей Курганской области получают надбавку к пенсии за длительный стаж работы в сельском хозяйстве. Размер доплаты в 2023 году составляет почти 1 892 рублей. Это 25 процентов от размера фиксированной выплаты», — указано на сайте. Такую надбавку получают пенсионеры по старости или инвалидности, если они не работают и проживают в сельской местности. Для расчета стажа учитывается работа в растениеводстве, животноводстве и рыбоводстве. Необходимый стаж работы — не менее 30 лет. Доплата за сельскохозяйственный стаж будет прекращена при трудоустройстве. Вернуть ее можно после увольнения. Ранее URA.RU писало, что курганским пенсионерам изменили размер выплат. Неработающим жителям увеличили выплат почти на 5%.