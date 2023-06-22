Телеканал RT снимает сюжет о бронемашинах БМП-3 и БТР-МДМ на оборонном предприятии «Курганмашзавод». Программа будет рассчитана на китайскую аудиторию. Об этом сообщается в telegram-канале завода.
«Телеканал RТ (Russia Today) вчера и сегодня снимает на нашем заводе сюжет для программы „Секреты российского оружия“. Программу готовят для китайской аудитории. Показываем БМП-3 и десантный бронетранспортер БТР-МДМ», — написано в telegram-канале предприятия. До этого на «Курганмашзаводе» сюжет для программы «Военная приемка» снимали журналисты телеканала «Звезда».
Ранее URA.RU писало, что на «Курганмашзаводе» подготовили фильм о создании бронемашин для показа в Индии. На оборонном предприятии сообщали, что о курганской бронетехнике местным зрителям будет рассказывать индус Удей Сингх, который лично узнал, как собираются БМП-3.
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