22 июня 2023

RT снимает на курганском оборонном заводе программу для аудитории Китая. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Работу курганских бронемашин покажут в Китае Фото:

Телеканал RT снимает сюжет о бронемашинах БМП-3 и БТР-МДМ на оборонном предприятии «Курганмашзавод». Программа будет рассчитана на китайскую аудиторию. Об этом сообщается в telegram-канале завода.

«Телеканал RТ (Russia Today) вчера и сегодня снимает на нашем заводе сюжет для программы „Секреты российского оружия“. Программу готовят для китайской аудитории. Показываем БМП-3 и десантный бронетранспортер БТР-МДМ», — написано в telegram-канале предприятия. До этого на «Курганмашзаводе» сюжет для программы «Военная приемка» снимали журналисты телеканала «Звезда».

Ранее URA.RU писало, что на «Курганмашзаводе» подготовили фильм о создании бронемашин для показа в Индии. На оборонном предприятии сообщали, что о курганской бронетехнике местным зрителям будет рассказывать индус Удей Сингх, который лично узнал, как собираются БМП-3.

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Телеканал RT снимает сюжет о бронемашинах БМП-3 и БТР-МДМ на оборонном предприятии «Курганмашзавод». Программа будет рассчитана на китайскую аудиторию. Об этом сообщается в telegram-канале завода. «Телеканал RТ (Russia Today) вчера и сегодня снимает на нашем заводе сюжет для программы „Секреты российского оружия“. Программу готовят для китайской аудитории. Показываем БМП-3 и десантный бронетранспортер БТР-МДМ», — написано в telegram-канале предприятия. До этого на «Курганмашзаводе» сюжет для программы «Военная приемка» снимали журналисты телеканала «Звезда». Ранее URA.RU писало, что на «Курганмашзаводе» подготовили фильм о создании бронемашин для показа в Индии. На оборонном предприятии сообщали, что о курганской бронетехнике местным зрителям будет рассказывать индус Удей Сингх, который лично узнал, как собираются БМП-3.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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