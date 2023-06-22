RT снимает на курганском оборонном заводе программу для аудитории Китая. Видео

23 июня 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

Работу курганских бронемашин покажут в Китае Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Телеканал RT снимает сюжет о бронемашинах БМП-3 и БТР-МДМ на оборонном предприятии «Курганмашзавод». Программа будет рассчитана на китайскую аудиторию. Об этом сообщается в telegram-канале завода. «Телеканал RТ (Russia Today) вчера и сегодня снимает на нашем заводе сюжет для программы „Секреты российского оружия“. Программу готовят для китайской аудитории. Показываем БМП-3 и десантный бронетранспортер БТР-МДМ», — написано в telegram-канале предприятия. До этого на «Курганмашзаводе» сюжет для программы «Военная приемка» снимали журналисты телеканала «Звезда». Ранее URA.RU писало, что на «Курганмашзаводе» подготовили фильм о создании бронемашин для показа в Индии. На оборонном предприятии сообщали, что о курганской бронетехнике местным зрителям будет рассказывать индус Удей Сингх, который лично узнал, как собираются БМП-3.

Телеканал RT снимает сюжет о бронемашинах БМП-3 и БТР-МДМ на оборонном предприятии «Курганмашзавод». Программа будет рассчитана на китайскую аудиторию. Об этом сообщается в telegram-канале завода. «Телеканал RТ (Russia Today) вчера и сегодня снимает на нашем заводе сюжет для программы „Секреты российского оружия“. Программу готовят для китайской аудитории. Показываем БМП-3 и десантный бронетранспортер БТР-МДМ», — написано в telegram-канале предприятия. До этого на «Курганмашзаводе» сюжет для программы «Военная приемка» снимали журналисты телеканала «Звезда». Ранее URA.RU писало, что на «Курганмашзаводе» подготовили фильм о создании бронемашин для показа в Индии. На оборонном предприятии сообщали, что о курганской бронетехнике местным зрителям будет рассказывать индус Удей Сингх, который лично узнал, как собираются БМП-3.