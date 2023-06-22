22 июня 2023

Экипаж рейса «Санкт-Петербург-Пермь» заметил в небе неопознанный объект

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Подготовка рейса авиакомпании Red Wings Екатеринбург-Саратов. Екатеринбург, кабина самолета, кабина пилота, ssj100-95b
Члены экипажа заметили, что объект двигался хаотично Фото:

Экипаж самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в Пермь 22 июня, заметил в небе неопознанный объект. Цель двигалась хаотично, сообщает telegram-канал Aviaincident.

«ЭВС доложил, что наблюдал неопознанную цель по ТКАС южнее 17 миль точки ДОКОТ, район Кипелово. Движется хаотично, высота от эшелона 310 до 420. Самолет А-319, Санкт-Петербург — Пермь», — сообщает telegram-канал.

Эксплуатантом воздушного судна является авиакомпания «Россия». ПВО оповещены об инциденте, сигнал «Режим» не объявлен.

Ранее URA.RU сообщало о пятичасовой задержке рейса, вылетавшего из Перми в Санкт-Петербург. Причиной стало столкновение с птицей во время полета в Пермь.

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Экипаж самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в Пермь 22 июня, заметил в небе неопознанный объект. Цель двигалась хаотично, сообщает telegram-канал Aviaincident. «ЭВС доложил, что наблюдал неопознанную цель по ТКАС южнее 17 миль точки ДОКОТ, район Кипелово. Движется хаотично, высота от эшелона 310 до 420. Самолет А-319, Санкт-Петербург — Пермь», — сообщает telegram-канал. Эксплуатантом воздушного судна является авиакомпания «Россия». ПВО оповещены об инциденте, сигнал «Режим» не объявлен. Ранее URA.RU сообщало о пятичасовой задержке рейса, вылетавшего из Перми в Санкт-Петербург. Причиной стало столкновение с птицей во время полета в Пермь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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