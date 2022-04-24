Пассажиры более пяти часов ожидали рейс до Петербурга Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Причиной многочасовой задержки авиарейса из Перми в Санкт-Петербург утром 25 апреля стало столкновение самолета с птицей во время перелета в столицу Прикамья. Обстоятельства инцидента с бортом компании «Россия» сейчас выясняет транспортная прокуратура.

«В 4 часа 24 минуты местного времени в аэропорту г. Перми (Большое Савино) после посадки рейса FV 6581, сообщением Санкт-Петербург — Пермь авиакомпании „Россия“ на воздушном судне Airbas A-320 обнаружены следы столкновения с птицей в виде вмятины обтекателя. Пермской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов», — говорится в сообщении уральской транспортной прокуратуры в Telegram.

Telegram-канал Aviaincident пишет, что, по словам командира воздушного судна, столкновение произошло на высоте 4600 футов. Посадка прошла успешно.

Ранее URA.RU сообщало, что утром в понедельник в пермском аэропорту задержали рейс до Петербурга. По расписанию вылет должен был состояться в 5:25, но в реальности это произошло только в 11:09.

Airbas A-320 столкнулся с птицей на высоте 4800 футов Telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры