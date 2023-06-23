На Украине проверят всех военкомов из-за коррупции

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Мера пресечения Рябчуку Павлу в суде Тракторозаводского района. Челябинск, браслеты, наручники, кандалы
Коррупционный скандал вызвал массовые проверки военкомов на Украине Фото:

На Украине пройдут проверки в отношении всех военкомов после коррупционного скандала с военным комиссаром Одесской области Евгением Борисовым. Об этом рассказал глава фракции партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

«Инициирую обращение в уполномоченные органы, чтобы провести проверки на предмет коррупции в отношении военкомов всех областей», — написал Арахамия в своем telegram-канале. Он добавил, что это связано с тем, что ранее появилась информация о том, что семья Борисова приобрела недвижимость и другое имущество в Испании на сумму около 4,5 миллиона долларов после объявления всеобщей мобилизации в Украине в феврале 2022 года.

Ранее стало известно, что, по информации Службы безопасности Украины (СБУ), бывший замминистра обороны Украины и его подчиненный были задержаны за присвоение более миллиарда гривен с момента начала российской спецоперации. В связи с этим глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Украина должна полностью искоренить системную коррупцию для того, чтобы вступить в Европейский союз.

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На Украине пройдут проверки в отношении всех военкомов после коррупционного скандала с военным комиссаром Одесской области Евгением Борисовым. Об этом рассказал глава фракции партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. «Инициирую обращение в уполномоченные органы, чтобы провести проверки на предмет коррупции в отношении военкомов всех областей», — написал Арахамия в своем telegram-канале. Он добавил, что это связано с тем, что ранее появилась информация о том, что семья Борисова приобрела недвижимость и другое имущество в Испании на сумму около 4,5 миллиона долларов после объявления всеобщей мобилизации в Украине в феврале 2022 года. Ранее стало известно, что, по информации Службы безопасности Украины (СБУ), бывший замминистра обороны Украины и его подчиненный были задержаны за присвоение более миллиарда гривен с момента начала российской спецоперации. В связи с этим глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Украина должна полностью искоренить системную коррупцию для того, чтобы вступить в Европейский союз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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