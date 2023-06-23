На Украине проверят всех военкомов из-за коррупции

Коррупционный скандал вызвал массовые проверки военкомов на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Украине пройдут проверки в отношении всех военкомов после коррупционного скандала с военным комиссаром Одесской области Евгением Борисовым. Об этом рассказал глава фракции партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

«Инициирую обращение в уполномоченные органы, чтобы провести проверки на предмет коррупции в отношении военкомов всех областей», — написал Арахамия в своем telegram-канале. Он добавил, что это связано с тем, что ранее появилась информация о том, что семья Борисова приобрела недвижимость и другое имущество в Испании на сумму около 4,5 миллиона долларов после объявления всеобщей мобилизации в Украине в феврале 2022 года.

Ранее стало известно, что, по информации Службы безопасности Украины (СБУ), бывший замминистра обороны Украины и его подчиненный были задержаны за присвоение более миллиарда гривен с момента начала российской спецоперации. В связи с этим глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Украина должна полностью искоренить системную коррупцию для того, чтобы вступить в Европейский союз.