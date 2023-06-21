21 июня 2023

В Германии озвучили условие для вступления Украины в ЕС

Глава МИД Германии Бербок: Украина должна преодолеть 30 лет коррупции для вступления в ЕС
© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги. Москва, евросоюз, флаг евросоюза, европа, ес
Необходимо положить конец тридцатилетнему кумовству на Украине, заявила Бербок Фото:

Украина должна полностью искоренить системную коррупцию для вступления в Евросоюз. Об этом заявил глава МИД Германии Анналена Бербок.

«Необходимо положить конец тридцатилетнему кумовству, и нужно четко заявить, что с коррупцией также покончено, чтобы вступить в ЕС», — передает слова Бербок газета Die Welt. Так глава МИД Германии ответила на вопрос о возможном вступлении Киева в Евросоюз в кулуарах лондонской конференции по восстановлению Украины.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина вступит в ЕС после завершения военных действий на ее территории, передает телеканал 360. При этом источники агентства Reuters сообщали, что Киев выполнил только два условия из семи для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, передает «Царьград».

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Украина должна полностью искоренить системную коррупцию для вступления в Евросоюз. Об этом заявил глава МИД Германии Анналена Бербок. «Необходимо положить конец тридцатилетнему кумовству, и нужно четко заявить, что с коррупцией также покончено, чтобы вступить в ЕС», — передает слова Бербок газета Die Welt. Так глава МИД Германии ответила на вопрос о возможном вступлении Киева в Евросоюз в кулуарах лондонской конференции по восстановлению Украины. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина вступит в ЕС после завершения военных действий на ее территории, передает телеканал 360. При этом источники агентства Reuters сообщали, что Киев выполнил только два условия из семи для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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