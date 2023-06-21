В Германии озвучили условие для вступления Украины в ЕС

Глава МИД Германии Бербок: Украина должна преодолеть 30 лет коррупции для вступления в ЕС

22 июня 2023 в 00:13 Размер текста - 17 +

Необходимо положить конец тридцатилетнему кумовству на Украине, заявила Бербок Фото: Георгий Бергал © URA.RU Украина должна полностью искоренить системную коррупцию для вступления в Евросоюз. Об этом заявил глава МИД Германии Анналена Бербок. «Необходимо положить конец тридцатилетнему кумовству, и нужно четко заявить, что с коррупцией также покончено, чтобы вступить в ЕС», — передает слова Бербок газета Die Welt. Так глава МИД Германии ответила на вопрос о возможном вступлении Киева в Евросоюз в кулуарах лондонской конференции по восстановлению Украины. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина вступит в ЕС после завершения военных действий на ее территории, передает телеканал 360. При этом источники агентства Reuters сообщали, что Киев выполнил только два условия из семи для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, передает «Царьград».

Украина должна полностью искоренить системную коррупцию для вступления в Евросоюз. Об этом заявил глава МИД Германии Анналена Бербок. «Необходимо положить конец тридцатилетнему кумовству, и нужно четко заявить, что с коррупцией также покончено, чтобы вступить в ЕС», — передает слова Бербок газета Die Welt. Так глава МИД Германии ответила на вопрос о возможном вступлении Киева в Евросоюз в кулуарах лондонской конференции по восстановлению Украины. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина вступит в ЕС после завершения военных действий на ее территории, передает телеканал 360. При этом источники агентства Reuters сообщали, что Киев выполнил только два условия из семи для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, передает «Царьград».