Фон дер Ляйен дала Украине новые гарантии по вступлению в ЕС

Фон дер Ляйен: мы не можем представить Евросоюз без Украины через 20-30 лет

23 июня 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

Украина должна быть в составе ЕС через 20-30 лет, заявила Урсула фон дер Ляйен Фото: Официальный сайт Европарламента Нельзя представить Евросоюз (ЕС) через 20 или 30 лет без Украины в его составе. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Мы не знаем точную дату присоединения Украины к Евросоюзу, но было бы немыслимо иметь ЕС через 20 или 30 лет без Украины», — передает слова фон дер Ляйен газета El Mundo. Она отметила, что уже принимаются шаги по установлению особого режима отношений с Украиной, например, в виде предварительной интеграции в единый рынок. Фон дер Ляйен сообщила, что у ЕС уже есть бюджет для помощи Киеву после 2023 года. Она также предложила странам-членам ЕС рассмотреть возможность выделения 50 миллиардов евро Украине в течение следующих четырех лет. По ее словам, ЕС несет особую ответственность перед Украиной и работает с ней над реформой судебной системы, мерами по борьбе с отмыванием денег и коррупцией, свободой информации и другими вопросами. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил во время празднования 160-летия Социал-демократической партии Германии, что Украина вступит в Евросоюз, если победит в конфликте с Россией. Он подчеркнул, что горькая глава в истории континента закончится тем, что Украина станет полноправным членом Европейского Союза.

Нельзя представить Евросоюз (ЕС) через 20 или 30 лет без Украины в его составе. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Мы не знаем точную дату присоединения Украины к Евросоюзу, но было бы немыслимо иметь ЕС через 20 или 30 лет без Украины», — передает слова фон дер Ляйен газета El Mundo. Она отметила, что уже принимаются шаги по установлению особого режима отношений с Украиной, например, в виде предварительной интеграции в единый рынок. Фон дер Ляйен сообщила, что у ЕС уже есть бюджет для помощи Киеву после 2023 года. Она также предложила странам-членам ЕС рассмотреть возможность выделения 50 миллиардов евро Украине в течение следующих четырех лет. По ее словам, ЕС несет особую ответственность перед Украиной и работает с ней над реформой судебной системы, мерами по борьбе с отмыванием денег и коррупцией, свободой информации и другими вопросами. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил во время празднования 160-летия Социал-демократической партии Германии, что Украина вступит в Евросоюз, если победит в конфликте с Россией. Он подчеркнул, что горькая глава в истории континента закончится тем, что Украина станет полноправным членом Европейского Союза.