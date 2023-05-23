Шольц раскрыл, когда Украина вступит в ЕС

Шольц заявил, что Украина вступит в ЕС, если победит в конфликте с Россией
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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, Олаф Шольц
Олаф Шольц заявил, что Украина получит членство в ЕС, если победит Россию Фото:

Украина вступит в Евросоюз (ЕС), если победит в конфликте с Россией. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц.

«Горькая глава в истории нашего континента закончится тем, что свободная Украина вступит в Европейский Союз как полноправный член», — сказал Олаф Шольц во время празднования 160-летия Социал-демократической партии Германии. Его слова передает издание Handelsblatt.

Член Европарламента от Латвии Иварс Иябс еще в марте прошлого года говорил, что для вступления Украины в Евросоюз нужно провести некоторые североатлантические реформы. Он заявлял, что лишь тогда, в течение трех — пяти лет Киев сможет интегрироваться в объединение стран, напоминает деловое издание «Взгляд». Позже Шоль заявил, что украинской стороне нужно решить вопросы коррупции в стране для успешного членства.

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Украина вступит в Евросоюз (ЕС), если победит в конфликте с Россией. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц. «Горькая глава в истории нашего континента закончится тем, что свободная Украина вступит в Европейский Союз как полноправный член», — сказал Олаф Шольц во время празднования 160-летия Социал-демократической партии Германии. Его слова передает издание Handelsblatt. Член Европарламента от Латвии Иварс Иябс еще в марте прошлого года говорил, что для вступления Украины в Евросоюз нужно провести некоторые североатлантические реформы. Он заявлял, что лишь тогда, в течение трех — пяти лет Киев сможет интегрироваться в объединение стран, напоминает деловое издание «Взгляд». Позже Шоль заявил, что украинской стороне нужно решить вопросы коррупции в стране для успешного членства.
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