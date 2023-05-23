Шольц раскрыл, когда Украина вступит в ЕС

Шольц заявил, что Украина вступит в ЕС, если победит в конфликте с Россией

23 мая 2023 в 19:08 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц заявил, что Украина получит членство в ЕС, если победит Россию Фото: Bundesregierung\Kugler Украина вступит в Евросоюз (ЕС), если победит в конфликте с Россией. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц. «Горькая глава в истории нашего континента закончится тем, что свободная Украина вступит в Европейский Союз как полноправный член», — сказал Олаф Шольц во время празднования 160-летия Социал-демократической партии Германии. Его слова передает издание Handelsblatt . Член Европарламента от Латвии Иварс Иябс еще в марте прошлого года говорил, что для вступления Украины в Евросоюз нужно провести некоторые североатлантические реформы. Он заявлял, что лишь тогда, в течение трех — пяти лет Киев сможет интегрироваться в объединение стран, напоминает деловое издание «Взгляд». Позже Шоль заявил, что украинской стороне нужно решить вопросы коррупции в стране для успешного членства.

Украина вступит в Евросоюз (ЕС), если победит в конфликте с Россией. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц. «Горькая глава в истории нашего континента закончится тем, что свободная Украина вступит в Европейский Союз как полноправный член», — сказал Олаф Шольц во время празднования 160-летия Социал-демократической партии Германии. Его слова передает издание Handelsblatt. Член Европарламента от Латвии Иварс Иябс еще в марте прошлого года говорил, что для вступления Украины в Евросоюз нужно провести некоторые североатлантические реформы. Он заявлял, что лишь тогда, в течение трех — пяти лет Киев сможет интегрироваться в объединение стран, напоминает деловое издание «Взгляд». Позже Шоль заявил, что украинской стороне нужно решить вопросы коррупции в стране для успешного членства.