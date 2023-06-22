Хэдлайнеры «Ночи музыки» выступили перед раненными бойцами в госпитале в Екатеринбурге

Известные барды, которых пригласили в качестве хэдлайнеров музыкального фестиваля Ural Music Night, выступили в военном госпитале в Екатеринбурге. Об этом рассказала пресс-секретарь оператора сотовой связи «Мотив» Надежда Агапова.
«Накануне открытия мы привозим частичку фестиваля туда, где люди не могут сами посетить площадки. В этом году мы приоткрыли дверь фестиваля — вчера в госпитале ветеранов войн выступали барды. Концерт проходил с душевными песнями, и мы рады, что он состоялся», — сообщила Агапова на пресс-конференции в ТАСС.
Ранее стало известно, что хэдлайнерами музыкального фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге стали известные барды Тимур Шаов, Константин Завалин, Василий Уриевский и группа «Прожект БАМ». Они выступят в Литературном квартале 23 июня.
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