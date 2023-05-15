На главный музыкальный фестиваль Екатеринбурге приедут барды с песнями про Пикачу

Очередными хэдлайнерами музыкального фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге стали известные барды Тимур Шаов, Константин Завалин, Василий Уриевский и группа «Прожект БАМ». Они выступят в Литературном квартале 23 июня. Об этом URA.RU рассказали представители Ural Music Night.
«Сцена бардовской песни перенесет вас в атмосферу теплого летнего вечера у костра. Рассказываем о хедлайнерах самой чувственной площадки», — заявили организаторы фестиваля.
Слушатели смогут познакомится с творчеством Константина Завалина — автором хитов «Мама, я хочу Пикачу», «Трогонтериевый слон», «Херсонес Таврический» и «Не трись об ось», услышать Тимура Шаова и его авторские песни со стилизацией под городской фольклор и национальные мотивы. Также на сцену выйдет группа «Прожект БАМ», которая покажет, как можно переосмыслить традиции латиноамериканской музыки и цыганского джаза, и Василий Уриевский — на сцене бард способен менять жанры, стили, музыкальные инструменты и голоса.
Ранее стало известно, фестиваль Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге 23 июня. Уже известно, что на рок-площадке выступят певец Вадим Самойлов, певица Юлия Чичерина, группа «Зверобой», а также приедет питерская группа Billy’s band. При этом ранее заявленная группа ЛСП отказалась ехать в Екатеринбург ради фестиваля.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.